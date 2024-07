Bericht: China trainiert KI zur Einhaltung „sozialistischer Kernwerte“

Chinesische Behörden testen die großen Sprachmodelle des Landes, um sicherzustellen, dass diese Inhalte im Sinne der Kommunistischen Partei produzieren, berichtet die „Financial Times“.

China hebt seine Zensur auf die nächste Ebene: Chinesische Behörden testen die großen Sprachmodelle (Large Language Models, LLM) der KI-Firmen des Landes, um sicherzustellen, dass deren Systeme „sozialistische Kernwerte“ verkörperten, berichtet die „Financial Times“. Die chinesische Internetregulierungsbehörde Cyberspace Administration of China (CAC) habe große Tech-Firmen ebenso wie Start-ups für Künstliche Intelligenz zu Prüfungen ihrer KI-Modelle verpflichtet, schreibt das britische Blatt unter Berufung auf mehrere brancheninterne Personen.

Chinesische Firmen haben eigene Antworten auf GPT des US-Konzerns OpenAI entwickelt: Tiktok-Erfinder Bytedance etwa Doubao, der Amazon-Rivale Alibaba das Sprachprogramm Tongyi Qianwen oder der Internetriese Baidu ein LLM namens Ernie. Nun werden die Antworten der großen Sprachmodelle auf Listen an Fragen geprüft, darunter viele, die politisch heikle Themen und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping betreffen, beritchet die „Financial Times“. Involviert seien Beamte der chinesischen Internetbehörde im ganzen Land.

Tausende sensible Stichworte

Der Prüfprozess, dem sich die Tech-Firmen unterziehen müssen, sei herausfordernd, heißt es in dem Bericht. Die Anforderungen an die Programme seien nicht immer nachvollziehbar. Um die Prüfung bestehen zu können, müssen die KI-Unternehmen lernen, wie sie ihre Sprachmodelle am besten zensieren können. Ein schwieriges Unterfangen, da die LLM auch an großen Mengen englischer Inhalte trainiert werden müssten.

Die Modelle müssten mit tausenden sensiblen Stichworten und Fragen, die „sozialistische Kernwerte“ verletzen, gefüttert werden, schreibt die „Financial Times“. Die Listen verbotener Inhalte, wie Verweise auf das Massaker vom Tian‘anmen-Platz 1989 oder Kritik an Staatschef Xi Jinping, müssen demnach wöchentlich aktualisiert werden. Zudem dürfe die KI nicht sämtliche politischen Inhalte verbieten, sondern müsse lernen auf Fragen oder Aufgaben der Nutzer „politisch korrekt“ zu antworten.

Geht es nach der CAC sind Anbieter für die Daten verantwortlich und müssten mit Geldstrafen und strafrechtlichen Ermittlungen rechnen, sollten sie die Regeln nicht einhalten. (red.)

>>> Bericht in der „Financial Times“