Warum Vance für Kiew eine sehr schlechte Nachricht ist

Frühere Zitate offenbaren ein isolationistisches Weltbild des 39-jährigen Vizepräsidentschaftskandidaten. Das Schicksal der Ukraine ist J. D. Vance „ziemlich egal“, über die EU und Deutschland zieht er regelmäßig her.

Große Optimisten in Brüssel und in Kiew haben gehofft, dass es im Fall einer Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten schon nicht so schlimm kommen würde – also mit Blick auf EU, Nato und Ukraine-Militärhilfe. Sie erinnerten daran, dass Trump 2018 als erster US-Präsident grünes Licht für die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine gegeben hat und dass er neulich zwar den Widerstand gegen Joe Bidens Militärhilfe im Kongress organisiert, letztlich aber doch aufgegeben hat. Und zurück im Präsidentenamt würde womöglich auch sein Umfeld mäßigend auf Trump einwirken.

Zumindest letztere Hoffnung hat sich mit der Kür von J. D. Vance zum Vizepräsidentschaftskandidaten zerschlagen. Der 39-Jährige würde Trumps isolationistische Außenpolitik nicht bremsen, wie das Mike Pence als Vizepräsident in Amtszeit eins getan hat. Vance würde Trump in seiner Haltung noch bestärken. Im Zweifel sind die Ansichten des Senators aus Ohio noch radikaler als jene Trumps.

Als Putin Anfang 2022 die Ukraine mit seinen Truppen umzingelt hatte, antwortete Vance mit ostentativer Gleichgültigkeit: „Es ist mir eigentlich egal, was mit der Ukraine passiert.“ Auch später zeigte er der Ukraine demonstrativ die kalte Schulter: Als am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ein USA-Ukraine-Treffen geplant war, tauchte der Senator als Einziger erst gar nicht auf. Begründung: „Ich glaube nicht, dass ich dort etwas erfahren hätte, das ich nicht schon wusste.“

Dass Vance dem Krieg in Osteuropa keine strategische Bedeutung für die USA beimisst, zieht sich wie ein roter Faden durch die vergangenen Jahre. Die Ukraine-Waffenhilfe lehnt er ab: „Es ist nicht im Interesse der USA, einen de facto niemals endenden Krieg zu finanzieren“. Die USA sind der mit Abstand wichtigste Militärhelfer der Ukraine. Es geht dabei nicht nur um Waffen, sondern auch um den Austausch von Satellitenbildern und um den Zugang zu Geheimdiensterkenntnissen.

Trump behauptet, den Krieg „binnen eines Tages“ beenden zu können. Auch Vance will eine schnelle Verhandlungslösung. Im Juni schlug er via „New York Times“ vor, den Krieg „ungefähr entlang der bestehenden Konfliktlinie“ einzufrieren. Denn der Senator hält den Konflikt in der Ukraine für eine große und lästige „Ablenkung“ von der Herausforderung China. Mit letzterer Position ist der Senator freilich nicht allein.

Auch im Nahen Osten ist Vance auf einer Linie mit Trump, der Premier Benjamin Netanjahu im Gaza-Krieg wohl freie Hand lassen würde. Was Militärschläge gegen Ziele im Iran angeht, zeigte sich Vance zwar zurückhaltender. Allerdings lobte er diese Woche ausdrücklich Trumps Attentatbefehl 2020 auf den iranischen General Soleimani („Wenn man im Iran schon zuschlägt, dann hart.“). Dass Teheran wegen des Angriffs auf Soleimani nun ein Attentat auf Trump im Wahlkampf geplant haben soll, wird die Beziehungen weiter verschlechtern.

EU-Kritiker und Orbán-Fan

An der EU lässt Vance übrigens kein gutes Haar. Die EU, behauptet Vance, würde Ungarn Gelder vorenthalten, weil die Regierung in Budapest eine andere Meinung in Bezug auf die Ukraine habe: „Das ist keine auf Regeln basierende Ordnung. Das ist das Europa von Berlin und Brüssel, das dem Rest des Kontinents seine liberalen, imperialistischen Ansichten aufzwingt.“ Großbritannien bezeichnete Vance neulich „als erstes wirklich islamistisches Land“, das Nuklearwaffen besitze. Eine Anspielung auf die neue Labour-Regierung.

„Idiotisches“ Berlin

Wie Trump zieht aber auch Vance gern über Deutschland her. Europas größte Volkswirtschaft „deindustrialisiert sich selbst“, warnte er einmal. Ein anderes Mal fragte er: „Warum müssen US-Steuerzahler die idiotische deutsche Energiepolitik und die schwache deutsche Verteidigungspolitik subventionieren? Ein großes Rätsel.“ Trump sieht das alles genauso. Dass Deutschland die USA über den Tisch ziehe, ist eine Konstante in Trumps Denken.

Wer in Deutschland einen Strohhalm der Hoffnung sucht, findet ihn vielleicht darin: Vance hat einst auch Trump als „Idioten“ beschimpft, bevor er schließlich um 180 Grad gewendet hat.