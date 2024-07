Charles‘ königliche Labour-Thronrede

In der King’s Speech ließ die neue linke Regierung ihre Pläne feierlich im Parlament verkünden.

Knapp zwei Wochen nach dem Erdrutschsieg der britischen Labour-Partei ist am Mittwoch die neue Sitzungsperiode des Parlaments eingeläutet worden. In Großbritannien wird dieses Ereignis jeweils mit jenem Prunk begangen, den man von royalen Events kennt: Menschen in prachtvollen roten Gewändern schreiten würdevoll durch die Gänge des Westminster Palace, man sieht Teenager mit weißen Strumpfhosen und Rüschenhemden, mancher Kopf ist mit einer altmodischen grauen Perücke geschmückt.

Mittendrin der König in voller Montur, mit Krone und Staatsrobe, neben ihm Königin Camilla. Gegen halb zwölf nahm Charles III., der 75-Jährige regiert seit 2022 nach dem Tod seiner Mutter, Elizabeth II., auf dem Thron im Oberhaus Platz und sagte: „My Lords, pray be seated“ – „Lordschaften, bitte setzen Sie sich“. Dann ging es an die Verlesung der sogenannten King’s Speech. In der britischen Monarchie steht es dem Staatsoberhaupt zu, zu Beginn jeder parlamentarischen Sitzungsperiode die Vorhaben „seiner“ Regierung vorzutragen. Mit dem Inhalt des Textes hat der Monarch aber nichts zu tun.

Ungewöhnlich lange Liste