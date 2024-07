Was will Argentinien seit 30 Jahren vertuschen?

Nach dem Anschlag am 18. Juli 1994 in Buenos Aires.

Nach dem Anschlag am 18. Juli 1994 in Buenos Aires. Bloomberg

1994 starben 85 Menschen bei einem Attentat im jüdischen Viertel von Buenos Aires. Noch immer ist unklar, wer die Täter waren.

Der 18. Juli 1994 war ein verhangener Montag in Buenos Aires, mitten im südlichen Winter. Im Viertel Once, wo die vorwiegend jüdischen Tuchhändler ihre Geschäfte haben, hat reger Betrieb geherrscht. Wie jeden Morgen waren die Straßen voller Lieferwagen, Autos, Taxis und Linienbusse. Und an den schmalen Gehsteigen drängten sich Passanten, Sackkarren, Straßenhändler sowie Bettler. Bis um 9.53 Uhr mehr als 275 Kilo Sprengstoff ein enormes Loch rissen.

Ein Loch, das bis heute klafft, auch wenn das jüdische Sozialwerk Amia, dessen Zentrale von der Bombe förmlich zerrissen wurde, nun an selber Stelle ein neu errichtetes, modernes Gebäude besitzt. Aber bis heute ist unklar, warum 85 Menschen sterben mussten, nachdem ein Selbstmordattentäter seinen Lieferwagen in die Hauseinfahrt der Amia gesteuert hat. 300 Menschen überlebten den Einsturz des Gebäudes mit Verletzungen. Die Mehrzahl der Opfer gehörte der jüdischen Gemeinschaft an. Aber wer waren die Täter?