Bei den Trumps ist Politik ein Family-Business

V. l.: Tiffany, Eric, Lara und Don Trump am Montag bei der Eröffnung des republikanischen Parteitags in Milwaukee. Reuters

Der Clan von Donald Trump spielt bei den Republikanern eine fast so große Rolle wie der Ex-Präsident. Sie lassen sich als republikanische Royals feiern, doch ihr Einfluss geht weit über die Inszenierung hinaus.

Die Schlange vor dem Eingang ist so lang, man könnte meinen, ein Popstar tritt auf. Und irgendwie ist das auch so: Don Trump Junior ist dieser Tage bei dem republikanischen Parteitag so etwas wie der Kronprinz in der Politwelt seines Vaters, Ex-Präsident Donald Trump. Oder: Zumindest ist das die Rolle, in der er sich gern sieht.

Don Trump (46) hat mittlerweile viel Einfluss in der Republikanischen Partei. Dass ihn in Milwaukee so viele Journalisten, Politberater und Parteifreunde bei einem Frühstücksevent der Medienplattform Axios sprechen hören wollen, ist Bestätigung dafür.