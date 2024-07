Warum Donald Trump Geld für den Schutz Taiwans verlangt

In einem Interview bestätigte der Republikaner, dass er es nicht als US-Aufgabe sieht, die Inselrepublik vor China zu schützen. Auch warf er Taiwan vor, den Amerikanern die Chipindustrie gestohlen zu haben. In Taipeh wächst die Angst vor einer unberechenbaren Schutzmacht.

Taipeh/Wien. Dem KP-Regime in Peking, das derzeit aufmerksam den Parteitag in Milwaukee verfolgt, dürfte Donald Trumps Interview mit „Bloomberg Businessweek“ besonders gut gefallen haben. Denn darin machte der US-Präsident in spe deutlich, dass ihm das Schicksal des demokratisch regierten Taiwan ziemlich egal sei.

Chinas Staatschef Xi Jinping sagte mehrmals, dass er die Inselrepublik bald in die Volksrepublik integrieren möchte, notfalls mit Gewalt. Taiwan setzt dabei auf die USA, das seit Jahrzehnten seine militärische Schutzmacht ist, ohne das offiziell zu deklarieren: Washington unterstützt Taipeh mit Militärhilfe und US-Präsident Joe Biden hat öfters angedeutet, dass die USA Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs verteidigen würden.