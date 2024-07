30 Grad? Willkommen im Dachgeschoß!

In der schlecht gedämmten Wohnung ist es kalt oder heiß. Die einzige Konstante: der Heizkörper.

Wie allgemein bekannt, gibt es in Österreich vier Jahreszeiten. In meiner Wohnung sind es zwei: Winter und Sommer. Entweder ist es kalt, und man muss mindestens einen Pulli tragen. Oder es ist heiß. So wie jetzt. Der 30er fiel am 29. Juni. Seither rinne ich hier. Willkommen im schlecht gedämmten Dachgeschoß!

Jedes Jahr freue ich mich auf den Sommer. Jedes Jahr träume ich im Winter schon von der Zeit voller langer, warmer Abende im Freien mit Soda Holunder und Wassermelone. Jedes Jahr kommt mit den ersten warmen Tagen im Frühling die Vorfreude auf jene Zeit, die nach Sonnencreme riecht und nach dem Zirpen der Grillen klingt.

Und dann kommt er, der Sommer. Und mit ihm diese unerträgliche Hitze, die all meine romantischen Vorstellungen überschattet. Ab Juni erreicht sie meist auch die bis dahin noch kühle Wohnung. Mit einem Schlag bleiben die Pullis im Schrank. Der Heizkörper ist das ganze Jahr über die einzige Konstante. Im Winter ist er Wärmequelle, im Sommer das einzig Kühle im Zimmer.

Fenster offen oder zu?

Am Abend stellt sich jeden Tag dieselbe Frage. Fenster offen und wegen des Straßenlärms nicht schlafen können? Oder: Fenster geschlossen und wegen der Hitze nicht schlafen können? Vergangene Woche entschied ich mich heuer erstmals für Ersteres. Prompt zog in der Nacht ein kräftiges Gewitter auf und riss mich aus dem Schlaf. Danach blieb es wieder zu. Doch seit Montag muss es offen bleiben. Sonst wache ich in der Früh gut durch in einem Backofen auf. Da hilft dann nur mehr die Flucht in die klimatisierte Redaktion.

Verantwortlich dafür ist in erster Linie der Klimawandel. Ja, Hitze gab es natürlich schon immer. Ja, wir haben gerade Sommer. Und ja, im Sommer war es immer schon heiß. So viele, so heiße Tage in einem Jahr treten aber erst seit der jüngeren Vergangenheit so gehäuft auf. Es wird immer wärmer. Draußen und in meinem Fall auch drinnen. Kurzfristig hilft da nur: der Heizkörper.

