Der neue Aktionismus des bedrängten Joe Biden

Der Präsident schlägt eine Reform des Obersten Gerichtshofs und ein Zeitlimit von 18 Jahre für die Höchstrichter vor.

Das Bekenntnis kam einigermaßen überraschend. „Sie ist nicht nur eine großartige Vizepräsidentin, sie könnte auch Präsidentin der Vereinigten Staaten sein.“ So pries der Commander-in-Chief seine Stellvertreterin, die plötzlich aus seinem Schatten getreten ist und vonseiten der Demokraten geradezu mit Lob überschüttet wird. So sprach Joe Biden über Kamala Harris. Die Vizepräsidentin hatte gerade J. D. Vance zu einem TV-Duell Mitte August aufgefordert, unmittelbar vor Beginn des Parteikonvents der Demokraten.

Bidens Lob für Kamala Harris bei einer Rede vor afroamerikanischen Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung in Las Vegas entsprang nicht der Intention, die Staffel an seine Vizepräsidentin zu übergeben, wie manche vielleicht gehofft haben mögen. Der Präsident war vielmehr darauf bedacht, mit seinem Kompliment für die erste schwarze Nummer zwei die Stammwähler zu umwerben, die ihm zunehmend von der Fahne gehen. Am Mittwoch verfolgte er das Ziel auch bei einer Kundgebung in Nevada vor Latinos.

Alibi gegen Duo Trump-Vance