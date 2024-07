Braucht die EU einen Wohnbaukommissar – und wenn ja, was kann er tun?

Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ihr zweites Mandat. Sie will nun die Wohnungskrise in Europa angreifen.

Die EU-Verträge geben wenig Grundlage für Ursula von der Leyens neues Vorhaben. Die soziale und politische Realität erfordert aber Taten. Kann Brüssel zur Linderung der Wohnungsnot beitragen, oder weckt es mit unerfüllbaren Versprechen neue EU-Feindseligkeit?

Ob man Ursula von der Leyen toll findet, oder sie abgrundtief hasst – dieser Feststellung kann wohl kaum jemand widersprechen: „Europa befindet sich in einer Wohnungskrise, von der Menschen jeden Alters und Familien jeder Größe betroffen sind. Die Preise und Mieten steigen in die Höhe. Die Menschen haben Mühe, eine bezahlbare Wohnung zu finden.“ So sprach die alte und neue Präsidentin der Europäischen Kommission am Donnerstag im Plenarsaals des Straßburger Europaparlaments. Und sie legte folgenden Vorschlag vor: „Wir werden einen europäischen Raum für erschwinglichen Wohnraum entwickeln, um alle Ursachen der Krise zu untersuchen und die erforderlichen privaten und öffentlichen Investitionen freizusetzen. Normalerweise wird der Wohnungsbau nicht als europäisches Thema betrachten. Manche mögen sagen, wir sollten uns nicht einmischen. Aber ich möchte, dass die Kommission die Menschen dort unterstützt, wo es am dringlichsten ist. Wenn es für die Europäer wichtig ist, ist es auch für Europa wichtig.“