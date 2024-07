Sehbehinderter Mann von U-Bahn in Wien erfasst und getötet

Der 55-Jährige stürzte trotz Blindenstock auf die Gleise der U2. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer erlitt einen Schock.

Ein sehbehinderter Mann ist am Mittwoch, in der U-Bahnstation Schottenring auf den Gleisbereich gestürzt und von einem einfahrenden Zug erfasst worden. Den Wiener Linien zufolge konnte der Lenker trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des etwa 55-Jährigen feststellen.



Der Mann wollte demnach um 15.25 Uhr die U-Bahn in Richtung Schottentor nehmen. Auf dem Weg zum Bahnsteig orientierte er sich entlang der Wand. „Aus noch nicht geklärten Gründen stürzte der Mann trotz der Verwendung eines Blindenstocks am Ende des Bahnsteigs in den Gleisbereich“, hieß es seitens der Wiener Linien. Dort wurde er von der U-Bahn erfasst.

Bei Gleissturz Zugnotstopp ziehen

Der Fahrer des Zuges stand unter Schock. Er wurde von einem internen Kriseninterventionsteam betreut. Für die Dauer des Rettungseinsatzes wurde ein Gleiswechselbetrieb zwischen den Stationen Schottenring und Taborstraße eingerichtet. Die U2-Station Schottenring wurde nicht eingehalten.



Die Wiener Linien betonten, dass alle U-Bahn-Stationen der Wiener Linien mit einem taktilen Orientierungssystem ausgestattet sind, das mit Blindenstock zu ertasten ist. Zudem appellierten die Wiener Linien dringend: „Wenn Fahrgäste beobachten, dass jemand auf die Gleise stürzt, bitte sofort den Zugnotstopp am Bahnsteig ziehen. Diese schnelle Reaktion kann Leben retten“. (APA)