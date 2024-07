Prominenter US-Demokrat Adam Schiff fordert Biden zu Rückzug auf

Er habe ernsthafte Zweifel daran, dass der amtierende US-Präsident Donald Trump schlagen kann, sagt der Kongressabgeordnete.

Als bisher prominentester Vertreter der Demokratischen Partei hat der Kongressabgeordnete Adam Schiff am Mittwoch US-Präsident Joe Biden zum Verzicht auf seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit aufgefordert. In einer Erklärung für die „Los Angeles Times“ appellierte Schiff an den 81-jährigen Biden, „den Staffelstab weiterzugeben“. Er habe „ernsthafte Zweifel“ daran, dass Biden seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump besiegen könne.

Schiff gilt als einflussreiches Mitglied der Demokraten. Der Kalifornier war einer größeren Öffentlichkeit als Leiter des Impeachment-Verfahrens gegen Trump im US-Abgeordnetenhaus bekannt geworden. „Unsere Nation ist am Scheideweg“, erklärte Schiff. „Eine zweite Präsidentschaft Trumps würde die Grundfeste unserer Demokratie unterhöhlen, und ich habe ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit des Präsidenten, Donald Trump im November zu besiegen“, fügte Schiff hinzu. Zugleich würdigte Schiff, der bei der Wahl im November für einen Senatorenposten kandidiert, die Verdienste Bidens.

Diskussion um Bidens Eignung

Biden sieht sich seit seinem desaströsen Auftritt bei dem ersten Fernsehduell mit Trump mit einer immer weiter anschwellenden Debatte in seiner Demokratischen Partei über seine geistige und körperliche Eignung als erneuter Präsidentschaftskandidat konfrontiert. Das Attentat auf Trump hatte die Diskussionen nur kurzzeitig verstummen lassen.

Bei einem Rückzug Bidens wäre Vizepräsidentin Kamala Harris die logische demokratische Präsidentschaftskandidatin. Sie stammt wie Schiff aus Kalifornien und hatte den bevölkerungsreichsten US-Staat zuvor im Senat vertreten. (APA/AFP)