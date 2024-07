Der Fahrer flüchtete. Sechs Menschen wurden verletzt, drei davon lebensgefährlich. Die Hintergründe sind noch unklar.

In Paris ist ein Auto am Mittwochabend in eine Café-Terrasse gerast. Dabei wurde eine Person getötet und sechs weitere verletzt, drei davon lebensgefährlich. Das Unglück habe sich gegen 19.30 Uhr im 20. Arrondissement der französischen Hauptstadt ereignet, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Die genaue Ursache des Vorfalls war noch nicht bekannt. Demnach ist auch noch unklar, ob es ein Unfall oder Absicht war.

Der Fahrer des Fahrzeugs ergriff den Angaben zufolge die Flucht. Ein Mitinsasse sei festgenommen und positiv auf Alkohol und Drogen getestet worden. Die Polizei hat den Bereich großräumig abgesperrt und ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Paris beginnen Ende Juli die Olympischen Spiele. In der ganzen Stadt sind deshalb die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. (APA/AFP/Reuters)