Nur kurz hat die Pause in der Diskussion rund um die Eignung von Joe Biden als demokratischer Präsidentschaftskandidat gedauert. Am Mittwoch forderte der einflussreiche Demokrat und Kongressabgeordnete Adam Schiff Biden auf, zu verzichten. Auch der US-Präsident selbst meldete sich wieder zu der Causa zu Wort. In einem Interview mit „BET News“ nannte er den Umstand, unter dem er sich zurückziehen würde.

„Wenn sich herausstellen würde, dass ich ein medizinisches Problem habe“, antwortete auf eine entsprechende Frage. „Wenn Ärzte zu mir kämen und sagten: ‚Sie haben dieses Problem, jenes Problem‘“. Es ist das erste Mal, dass der 81-Jährige seinen Gesundheitszustand als Bedingung für sein Weitermachen nennt. In einem Interview mit dem US-Sender ABC eine Woche nach der TV-Debatte, die diese Diskussion ausgelöst hatte, meinte Biden noch, dass nur „der allmächtige Gott“ ihn dazu bringen könnte, aus dem Rennen auszusteigen. Vergangene Woche meinte er noch, dass man ihm Beweise liefern müsse, dass er gegen Trump im Herbst nicht gewinnen kann.

„Weiß, wie man Dinge in diesem Land regelt“

In dem am Mittwoch veröffentlichten Interview betonte Biden erneut, dass es sich bei der TV-Debatte um ein einmaligen und „schweren Fehler“ gehandelt habe. Er ist weiterhin überzeugt, dass er der richtige Kandidat für die kommende Wahl ist: „Offen gesagt denke ich, dass das Einzige, was das Alter mit sich bringt, ein bisschen Weisheit ist, und ich denke, ich habe bewiesen, dass ich weiß, wie man die Dinge für das Land regelt.“

Biden sieht sich seit seinem Auftritt bei dem ersten Fernsehduell mit Donald Trump mit einer immer weiter anschwellenden Debatte in seiner Demokratischen Partei über seine geistige und körperliche Eignung als erneuter Präsidentschaftskandidat konfrontiert. (schev)

