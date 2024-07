J. D. Vance gibt Donald Trumps Scharfmacher

In seiner ersten Rede als Vizepräsidentschaftskandidat ging der junge Senator hart mit den Demokraten ins Gericht. Der frühere Investor versprach eine Politik gegen „die Wall Street“ und für amerikanische Arbeiter. Währenddessen kam die Nachricht aus Washington: Präsident Joe Biden ist an Covid erkrankt.

„Einigkeit“ mag das Motto sein, dass Ex-Präsident Donald Trump für den republikanischen Bundesparteitag in Milwaukee ausgegeben hat. Vier Tage nach dem versuchten Mordanschlag auf ihn ist in den Reihen seiner Partei davon allerdings wenig zu spüren. Trumps Vizepräsidentschaftskandidat, J. D. Vance, machte in seiner ersten Rede auf dem Bundeskongress klar, dass der Partei unter dem „Trump – Vance“-Mantel nach Kampf zumute ist.

„Wir brauchen einen Anführer, der nicht in der Tasche der großen Unternehmen steckt, sondern in der Schuld des kleinen Mannes, der Gewerkschafter und der Nicht-Gewerkschafter steht“, erklärte Vance bei seinem mit Spannung erwarteten Auftritt im Fiserv Forum in Milwaukee, „einen Führer, der sich nicht an multinationale Konzerne verkauft, sondern für amerikanische Unternehmen und amerikanische Industrie einsteht.“ Der Tech-Investor, der erst seit 2023 als Senator arbeitet, fügte an: „Meine Damen und Herren, wir haben es satt, der Wall Street zu dienen. Wir verpflichten uns der Arbeiterschaft.“

Wahlkampf für den „kleinen Mann“