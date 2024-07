Sperrminorität will NLB keine dulden

Die Wiener Bank Addiko ist zum Ziel einer Übernahmeschlacht geworden. Die slowenische Bank NLB hat ihr Angebot erhöht.

Wien. Bis 17 Uhr, am 16. August, haben die Addiko-Aktionäre Zeit, sich für eines der Angebote zu entscheiden. Die auf Osteuropa fokussierte Bank wurde Ziel einer Übernahmeschlacht. Einerseits bietet Agri Europe, hinter dem der serbische Unternehmer Miodrag Kostić und sein Sohn stehen. Andererseits liegt das Angebot Nova Ljubljanska Banka (NLB) aus Slowenien, die zu 25 Prozent dem slowenischen Staat gehört und sich ein Ticket für den kroatischen Markt über die dort aktive Addiko sichern will.

Der dritte Interessent, der serbische Geschäftsmann Davor Macura und seine Alta-Pay-Gruppe, hat zwar seine Angebotsambitionen ad acta gelegt, hält aber dennoch inklusive Optionen mit etwa 30 Prozent den Löwenanteil der Addiko-Aktien. Gegenüber der „Presse“ hat er zuletzt angekündigt, ungeachtet dessen nicht verkaufen zu wollen.

Angebot nachgebessert

Ohne ihn ist das Angebot der NLB de facto gescheitert. Denn die Bank, die neben Slowenien auch in Bosnien und Herzegowina, Montenegro, im Kosovo, in Nordmazedonien und Serbien aktiv ist, hat sich eine freiwillige Mindestannahmequote von 75 Prozent gesetzt. Auch der Addiko-Vorstand teilte in seiner letzten Aussendung dazu seine Bedenken.

»Nur mit einer bedeutenden Mehrheit können wir sicherstellen, gewichtige Entscheidungen unstreitig treffen zu können.« Archibald Kremser Vizechef der NLB

Doch NLB hält weiterhin daran fest. Zwar wurde das Angebot nun von 20 auf 22 Euro je Aktie (cum Dividende) erhöht, aber die volle Kontrolle bleibt das Ziel. „Wir wollen wachsen, und wir können die Addiko gut integrieren. Dafür brauchen wir eine Mehrheit, die keine Sperrminoritäten zulässt“, sagt Archibald Kremser, Finanz- und Vizechef der NLB, zur „Presse“. „Nur mit einer bedeutenden Mehrheit können wir sicherstellen, gewichtige Entscheidungen unstreitig treffen zu können“, sagte Kremser weiter. Solche Entscheidungen könnten Kapitalmaßnahmen, Satzungsänderungen und gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen sowie Sitzverlegungen betreffen.

NLB will Bilanz verdoppeln

Auch ein Delisting von der Wiener Börse könnte damit allein entschieden werden. Während die NLB bei einer ihrer vergangenen Akquisitionen die Komercijalna Banka, die an Aktiva gemessen viertgrößte Bank in Serbien, von der Börse genommen hat, ist in Nordmazedonien die Tochter an der Börse notiert geblieben.

„Wir wollen die NLB-Bilanz verdoppeln“, kündigt Kremser an. Der Österreicher übernahm 2013 die Rolle des Finanzvorstands bei NLB und zuvor unter anderem bei der Kommunalkredit Austria aktiv. NLB habe in all seinen Märkten eine Bilanz von in etwa einer Milliarde Euro oder mehr. In Serbien liege sie sogar bei rund fünf Milliarden Euro.

Kroatische Zustimmung

Erst 2022 erfolgte die Übernahme der Sberbank Slowenien, die darauf in N Banka umbenannt wurde. Im November 2023 schloss die NLB eine Vereinbarung über den Erwerb der SLS Holdco, Holdinška Družba, der Muttergesellschaft von Summit Leasing Slovenija und ihrer kroatischen Tochtergesellschaft Mobil Leasing. Das wertet man auf dem Markt als gutes Zeichen, da sich Investoren um die Zustimmung Kroatiens sorgen. Hier gibt es noch historische Altlasten zu kroatischen Spareinlagen.

Somit darf die NLB eigentlich keine direkte Exposure in Kroatien aufbauen. Die NLB-Manager sehen den Markteintritt über die Addiko-Bank nur als einen indirekten über die Holding in Wien und somit sei das im rechtlichen Rahmen. Damit wäre wohl auch geklärt, dass der Addiko-Sitz in Wien auf jeden Fall erhalten bleibt.

„Für Anleger ist die Situation weiter unübersichtlich, entscheidende Informationen fehlen“, sagt Florian Beckermann zur „Presse“. „Das auch dei Stand-Alone-Bank Sinn macht, ist der Erfolg der diversen Übernahmeangebote zum jetzigen Zeitpunkt offen.“