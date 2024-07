Bei Linzer Pflasterspektakel treten in drei Tagen 108 Acts aus der ganzen Welt auf. Für Kinder gibt es ein eigenes Programm.

Zum 36. Mal lädt das Linzer Pflasterspektakel ab heute, Donnerstag, zur Straßenkunst. Das heißt zu Magie, Clownerie, Akrobatik, und Pantomime. 108 internationale Darstellende und Compagnien, insgesamt 300 Personen, die Hälfte davon zum ersten Mal in Linz, verwandeln die Stadt bis Samstag in eine riesige Bühne. Für Kinder gibt es ein spezielles Programm im Donaupark.

Neu beim Pflasterspektakel sind heuer etwa die Gruppe Soif Totale, die sich - aus neun Nationen stammend - an der Zirkushochschule in Belgien kennenlernte, Alikindoi Flamenco aus Argentinien und Spanien, die Comedy-Künstler Anna Confetti aus Spanien mit „Fresh Air“ und Circus Simon aus Großbritannien mit „We are the Champions“, die US-Amerikanerin Valerie Solstix mit der Feuershow „Elegant Inferno“, der Walkact Mirror Crew aus Serbien und Romeo the Cool Fireman aus Portugal. Heuer wurden besonders auch lokale Talente ausgesucht: Revolution Dance, die Kids Break Crew und Women of Steel from the Pole Jungle sind einige davon.

Bezahlt wird im Hut

Wieder mit dabei sind unter anderem die FeuerWer? aus Deutschland, die voriges Jahr mit ihrem akrobatischen Lehrgang begeisterte, die Drummer von Ritmo Factory aus Tschechien, Clown Richard Handley aus Großbritannien, die Akrobaten von Duo Un Pie aus Argentinien und die Human Statues Michelle Tam. Sie alle treten mehrmals am Tag in Linz auf, ihre Gage bestimmt allein das Publikum mit dem Hutgeld, das am Ende jeder Darbietung eingesammelt wird – eine Geldwechselstation gibt es am Hauptplatz.

Von der Mozartkreuzung bis zum Donaupark reicht das Spektakel, von der Eröffnungsparade am Donnerstagnachmittag bis zur finalen Feuershow Samstagnacht tummeln sich rund 200.000 Gäste bei den über 800 Auftritten in der Stadt. Wem das zu trubelig ist, für den gibt es seit drei Jahren die Spektakel-Oasen und Ruheinsel. Die neun Spektakel-Oasen mit Sitzgelegenheiten und Schatten werden jeweils zur vollen Stunde bespielt, die Ruheinsel im Innenhof des Alten Rathauses lockt mit Stille und gemütlichen Sitzen. Das Programm - gegebenenfalls auch für Schlechtwetter nur an überdachten Spielorten - wird tagesaktuell verteilt.

Hüpfburgen und Kinderschminken

Für Familien bietet sich das Kinderspektakel mit Spielen, Hüpfburg, Kreativstationen, Wasserspielplatz und Kinderschminken im Donaupark an, wo die Kaleidoskopnachmittage um 17.00 Uhr in einer einstündigen Show mit Gastgeber Manfred Forster mit Einblicken in die Welt der Straßenkunst aufwarten - die Kaleidoskopnächte für die Großen um 20.00 und 22.30 Uhr dauern eine halbe Stunde länger und versprechen ebenfalls Kostproben aus dem Programm mit This Maag als eloquenten Moderator. Für die Veranstaltungen sind Sitzplatzkarten erforderlich und kostenlos am jeweiligen Festivaltag am Infopoint am Hauptplatz erhältlich.

Das Linzer Pflasterspektakel arbeitet hinter den Kulissen nach den Richtlinien für Green Events und achtet besonders auf Müllvermeidung, biologische und saisonale Lebensmittel, regionale Wertschöpfung, Energieeffizienz und richtige Mülltrennung. Das Publikum wird gebeten, öffentlich anzureisen, die eigene Trinkflasche an den Wasserspendern der Linz AG wieder zu befüllen und Essensverpackungen zu vermeiden bzw. sachgerecht zu entsorgen.

Wegen des Pflasterspektakels wird Donnerstag und Freitag ab ca. 16.00 Uhr und Samstag ab 14.50 Uhr bis jeweils 23.30 Uhr ein Schienenersatzverkehr auf den Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 von Hauptbahnhof bis Sonnensteinstraße bzw. Landgutstraße eingerichtet. Die Pöstlingbergbahn verkehrt im Normalbetrieb. Die Buslinien 26, 27 und 192 werden teilweise umgeleitet. (APA)