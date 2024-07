Verbrenner-Aus: Von der Leyen verspricht E-Fuel-Ausnahmen

Vor der wahrscheinlichen Wiederwahl zur EU-Kommissionspräsidentin wirbt Ursula von der Leyen mit Ausnahmen im Streit um das Verbrenner-Aus. Zudem wolle sie ihre grüne Politik nicht zurückschrauben, heißt es in einem Dokument.

Im Streit um das Verbrenner-Aus verspricht Ursula von der Leyen für den Fall ihrer Wiederwahl zur EU-Kommissionspräsidentin einen Vorstoß für Ausnahmen für sogenannte E-Fuels. Um die EU-Klimaziele zu erreichen, sei ein technologieneutraler Ansatz erforderlich, bei dem die synthetischen Kraftstoffe eine Rolle spielten, heißt es in ihren politischen Leitlinien für die kommenden fünf Jahre.

Österreich und die dortige große Regierungspartei ÖVP sowie Wirtschaftsverbände oder auch die liberale deutsche FDP machen sich rund um E-Fuels ebenso für „Technologieoffenheit“ stark. Die Verordnung zum Verbrenner-Aus für Pkw enthält eine Revisionsklausel, die eine Überprüfung der Pläne im Jahr 2026 vorsieht.

„Wahre europäische Verteidigungsunion“

Zudem wolle sie Verteidigungsprojekte der Europäischen Union anschieben und ihre grüne Politik nicht zurückzuschrauben. Dabei gehe es etwa um einen europäisches Luftschutzschild. In einem 31-seitigen Dokument, in dem sie ihre Vision darlegt, verpflichtet sie sich, neue Wege der Klimapolitik vorzuschlagen. Zudem wolle sie sich auf den Aufbau einer „wahren europäischen Verteidigungsunion“ konzentrieren. „Wir werden eine Reihe von Verteidigungsprojekten von gemeinsamem europäischen Interesse vorschlagen, beginnend mit einem europäischen Luftschutzschild und Cyberabwehr“, heißt es in dem veröffentlichten Dokument. (APA/Reuters/red.)