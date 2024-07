Man macht jetzt „Auramaxxing“ – Was heißt das?

Auf TikTok entdeckt man Auren für sich. Und will die eigene sogleich maximieren.

Beim Begriff „Auramaxxing“ bringt einem das Schullatein nicht wirklich was, heißt Aura übersetzt doch eigentlich Brise oder Wind. Im Alltagssprech meint man aber die Ausstrahlung eines Menschen, oder dessen wahrnehmbare Energie (so jedenfalls in der Esoterik). Und die will man beim „Auramaxxing“ maximieren. Wie man es schon im letzten Jahrzehnt mit dem eigenen Aussehen gemacht hat, jedenfalls in einschlägigen Internet-Subkulturen, unter dem verschwägerten Begriff „Looksmaxxing“.

2024 will man sich eher auf die inneren Werte konzentrieren, und freilich macht das jemand auf TikTok vor, bevor es andere nachmachen. Frankie Meki arbeitet quasi vor Publikum an seiner Aura. Er ist 18 Jahre alt, aus Kanada und Content-Creator mit mehr als 250.600 Followern. Mekis oberste Regel: Versuchen Sie nicht, die Aura eines anderen zu kopieren. Klar, sie muss schließlich von „innen“ kommen und authentisch sein. Zweitens: Nicht kläffen. „Menschen mit Aura reden nicht zu viel“, sagt Meki. Auch, weil deren Handlungen für sie sprechen würden. Die eigene Bestimmung muss man finden, und dahingehend an der eigenen Leistung schrauben. Mekis Tipp: Ein Tagebuch. Dort schreibt er täglich Mantras wie „Ich bin sehr charismatisch“ und „Ich werde der Beste in dem, was ich tue“. Die Ergebnisse, so sagt er, haben sich „sofort“ auf sein tägliches Leben ausgewirkt. Es fällt ihm leichter, neue Leute kennenzulernen, Fremde kämen jetzt auf ihn zu.

Punkteabzug auf der Aura-Skala

Dafür gibt es Aura-Punkte, die man aber auch rasch wieder verlieren kann (durch Pöbeln zum Bespiel oder durch den Kontrollverlust der eigenen Mimik). TikToker Adix rechnet es vor. Wer sich über den eigenen Punktestand zu viele Gedanken macht, wird allerdings auch an Aura einbüßen. Es heißt, einfach man selbst sein – nur eben innerhalb des Regelwerks.

Man kann sich auch passend zur eigenen Aura kleiden, jedenfalls nach der „Aura-Stylistin“ Susanna Merrick. Die Farbe der eignen Aura hat dabei nichts mit der Farbe der Kleidung zu tun, eine „gelbe Aura“ verlangt nach einem Gemisch verschiedener Muster und Farben, Merrick empfiehlt auch Converse und Overalls. Für eine Person mit „magentafarbener Aura“ dürfe es ein wenig mehr sein.

Der Hang zu Auren ist nicht neu. Immer wieder haben Geistheiler den unterschied verschiedener Energien und Chakren beschrieben, die in Summe eine Aura ergeben. Naturwissenschaftlich lässt sich das nicht untermauern. Für TikTok aber reicht’s. Auch weil Aura den Nutzern wohl eher als Synonym für „Coolness“ gilt. (evdin)