Welche Rolle spielen Frankreichs Fans bei Olympia?

Nach Olympischen Spielen ohne Zuschauer in Tokio freuen sich all jene, die vor drei Jahren in Japan mit dabei waren, wieder über volle Hallen, Stadien, Tribünen und von Massen gesäumte Strecken.

Die Debütanten und Debütantinnen blicken einmaligen Erlebnissen entgegen. Denn die Franzosen sind sportverrückt und regelkundig. Vorfälle wie heuer bei den French Open im Tennis, wo es zu Beschwerden über respektloses Verhalten kam, blieben in einer APA-Umfrage Einzelerscheinung.

Ein Tollhaus verspricht die 9.000 Zuschauer fassende Champ de Mars Arena zu werden, wo die Judo-Bewerbe angesetzt sind. „Ich erwarte ein positives Publikum. Das kenne ich von den Grand Slams in Paris. Ein Highlight des Jahres“, sagte Wachid Borchashvili. „Die Stimmung wird richtig geil“, ist Samuel Gaßner überzeugt.

Tokio-Silbermedaillengewinnerin Michaela Polleres blendet im Normalfall auf der Matte bis auf die Trainer alles aus, sie weiß aber: „Es wird laut sein. Vereinzelt wird man die Teamkollegen heraus schreien hören.“ Aaron Fara ist begeistert, in Ländern zu kämpfen, „wo Judo wertgeschätzt wird“. Lubjana Piovesana weiß jetzt schon, dass die Atmosphäre an ihrem Wettkampftag „großartig sein“ wird. Denn die Tokio-Olympiasiegerin in der Kategorie bis 63 kg kommt mit Clarisse Agbegnenou aus Frankreich.

Frankreich ist aber auch eine große Pferdesportnation. „Mein erstes Championat war in Caen die Weltmeisterschaft 2014, von da habe ich das französische Publikum als sehr fair und sehr enthusiastisch in Erinnerung. Wenn das nun in Paris ähnlich sein sollte wie damals, dann wird das ganz toll“, sagte Dressurreiter Christian Schumach. Springreiter Gerfried Puck lobte das „Fachpublikum“, das ergebe eine tolle Atmosphäre und mache den Unterschied. „Das ist das Gleiche, ob du ein Skirennen in Kitzbühel hast oder irgendwo in Südafrika ...“

Dass man am Le Bourget Sport Climbing Venue weit mehr als die angebotenen 5.000 Tickets pro Tag verkauft hätte, davon ist Jakob Schubert überzeugt. „Wir hatten 2012 bei der WM in Bercy schon 10.000 Zuschauer. In Frankreich hat Klettern einen großen Stellenwert. Es gibt nichts Geileres, als sich von einem Publikum feiern zu lassen und vor einer fetten Menge in Führung zu gehen im Vorstieg und vielleicht eine Goldmedaille zu gewinnen“, sagte der Tiroler, der vor zwölf Jahren in Paris seine erste von sechs WM-Goldmedaillen holte.

Kaum wird die Tour de France zu Ende gerollt sein, geht es in Paris mit olympischen Radrennen weiter. „Die Franzosen sind so radsportbegeistert und die Stimmung wird ein Wahnsinn sein. Als wir bei der Tour de France auf den Champs Élysées gefahren sind, war auch schon ein Wahnsinn, wie viele Leute da waren“, erinnerte sich Christina Schweinberger.

„Wenn man an Radsport denkt, denkt man an Frankreich. Egal ob Tour de France oder auf der Bahn - die Franzosen lieben den Radsport, sind sehr Radsport-affin. Das wird sicher ein geiles Rennen“, ist Bahnsportler Maximilian Schmidbauer überzeugt. „Sobald die Franzosen bei der WM in Paris attackiert haben, ist die Halle crazy gegangen.“ Es sei ein anderes Nationalempfinden, aber trotzdem sportlich und respektvoll.

„Einen positiven Eindruck“ von den französischen Fans hat Tischtennis-Ass Sofia Polcanova: „Sie waren immer sehr nett zu mir.“ Ihr Kollege Daniel Habesohn hat damit auch schon viel Erfahrung gemacht. „Fan-Geschreie, Plakate. Die Franzosen fiebern mit, das ist ein heißes Publikum. Wenn es gegen Franzosen geht, braucht man Ohrenstöpsel.“ Aber anlegen dürfe man sich nicht mit ihnen. „Wenn man eine Geste ins Publikum macht, dann hast du alle gegen dich.“

Französische Basketballfans. Imago / Valentina Claret

Als besonders parteiisch empfinde er die Zuschauer nicht, meinte Beach-Volleyballer Julian Hörl, aber die Fans würden Gas geben. „Andere Situationen sind noch ärger, wenn ich da etwa an Brasilien denke. Da war es ganz arg.“ Turnerin Charlize Mörz erinnert sich an einen Weltcup in Paris und das Publikum, das mit keinem anderen zu vergleichen sei. „Die Halle ist bummvoll, das war ein Wahnsinn. Du wirst von allen angefeuert, es läuft sehr fair ab.“

Im Stade de France in Saint Denis gehen die Leichtathletikbewerbe auf Bahn und Feld in Szene. Nach den „Geisterspielen in Tokio“ hofft Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson auf ein ganz anderes Erlebnis. „Wenn es bummvoll ist, wird es mich schon umhauen. Aber nicht, dass ich die Fassung verliere.“ Was auf sie zukommen wird, weiß auch Julia Hauser bereits: „Die Franzosen sind sehr triathlon-fanatisch. Die Stimmung vergangenes Jahr beim Testevent war ein Wahnsinn. Das wird cool - mitten im Stadtzentrum.“

Auch im Kanu-Slalom mischt Frankreich gut mit. „Die Fans sind richtig cool. Das Publikum ist sicher fachkundiger als das österreichische“, sagte Corinna Kuhnle. „In Pau haben wir schon WM, EM, Weltcup-Finale gehabt. In Paris war letztes Jahr Weltcup-Finale. Da sind immer sehr viele Zuschauer gewesen, die machen schon eine Stimmung“, weiß Felix Oschmautz. Viktoria Wolffhardt beschrieb die Fans als „sehr lautstark und fair“.

Für Schwimmer Felix Auböck macht es „keinen großen Unterschied“, wo er im Einsatz ist. „In dem Moment, in dem man im Wasser ist, vergisst man es.“ Synchronschwimmerin Anna-Maria Alexandri kann keinen Vergleich ziehen, wie die Stimmung bei den einzelnen Starterinnen ist, weil „wir nicht gleichzeitig schwimmen“.

Heiko Gigler indes ist überzeugt: „Ich glaube, dass uns die französischen Fans ordentlich einheizen werden. Ich freue mich auch wegen der Stimmung, die tragt schon einiges dazu bei.“ Sollte der Staffel-Finaleinzug glücken und die Franzosen auch dabei sein, werde es sicher sehr cool, da einzumarschieren. Im Freiwasserschwimmen wird ebenfalls groß für die Gastgeber gepusht werden. „Die zählen mitunter zu den Favoriten, das ist Nationalsport fast“, sagte Jan Hercog. (APA)