Model Gabbriette, ein „Brat Girl“ par excellence

Diesen Sommer feiert die Göre ihr Hoch. In weißem Tanktop, mit verschmiertem Kajal – und einem ganz eigenen Soundtrack von Charlie XCX.

Sie erleben derzeit den „Brat Girl Summer“, gewusst? Er begann mit Charli XCX’s sechsten Studioalbum Album „Brat“ (eine regelrechte Hyperpop-Achterbahn), das quasi über Nacht als Ganzes zum Hit wurde. Zu Deutsch heißt „Brat“ Rotzgöre, und die will man diese Saison mimen. Soll heißen, man pfeift auf Beauty-Routinen und eh alles, was als gesund und gut gilt. Das zeichnet sich auch modisch ab. Durch neonstichiges Lindgrün etwa, die Farbe des Album-Covers. Das macht sich als Shirt, Haarfarbe oder aber Kleinkram gut (sehr beliebt: Feuerzeuge im „Brat“-Farbton).

Abseits vom schreienden Grün soll es nonchalant zugehen. Dafür braucht man jedenfalls ein weißes Tanktop, es gilt als Schlüsselelement der Görenästhetik, vorzugsweise ohne BH darunter. Der Eyeliner darf verschmiert sein, die Strumpfhose Laufmaschen haben. Lange Hosen sind extra weit, kurze besonders knapp. Und die „schnelle“ Sportbrille kann mit dem „Brat Girl Summer“ noch länger fröhlich Urständ feiern.

Die Ober-Gören

Freilich hat man neben Charli XCX schon Gesichter der Bewegung auserkoren. Schauspielerin Julia Fox, die schon vor dem Hitalbum, gerne die Göre gab. Und Model Gabbriette Bechtel, die innerhalb der Modeblase längst als „It-Girl“ firmiert und nun mittels „Brat“ und hochkarätiger Verlobung ihre Bekanntheit weiter ausbauen konnte. Die britische „Vogue“ hat sie gerade zum „Girl Of The Moment“ erklärt. In „360“, der Intro-Nummer des Albums, singt Charlie XCX: „Call me Gabbriette, you’re so inspired“, und meint damit ebenjenes 26-jährige Model, das auch im dazugehörigen Musikvideo zu sehen ist. Eh wie Julia Fox auch.

Gabbriette wollte eigentlich einmal Balletttänzerin werden. Heute ist sie Model, hat sich der Gothic-Ästhetik der Nullerjahre verschrieben, samt Arschgeweih und dunklem Kajal. Die Augenbrauen sind dünn, das Haar phasenweise schwarz oder gelbstichig. Abgezeichnet hat sich ihr Stil schon in der Jugend. Die habe sie in Leopardenmäntel und rotem Lippenstift verbracht (ganz wie eine „Mob Wife“), die Nachmittage auf der Plattform Tumblr – ein Sammelbecken für düster gestimmte Teenager. Das erzählte sie der britischen „Vogue“. Damals waren die Olsen-Twins Stilvorbilder, und ein bisserl sieht Gabbriette ihnen gleich.

Aufs College ist sie nie gegangen, eben wegen der Modelkarriere – wenn das nicht „bratesque“ ist. Mit Charlie XCX hat sie auch einmal selbst Musik gemacht, in der Frauen-Punkband namens Nasty Cherry. Die Band hat zwar seit 2021 keine Musik mehr veröffentlicht, die beiden sollen aber nach wie vor recht eng befreundet sein. Verlobt ist Gabbriette mit dem Leadsänger von The 1975, Matty Healy (unter vielen als Ex von Taylor Swift bekannt).

Der „New York Times“ zufolge will sie bald ein Kochbuch rausbringen. Zum „Brat“-Lebensstil würden ungesunde Rezepte passen, kein Superfood, keine Supersaaten. Oder aber ganz chaotische Rezepte. (evdin)