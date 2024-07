J.D. Vance sorgt mit seinem Bart für einen Tabubruch

Der Vizepräsidentschaftskandidat der Republikaner ist der erste Millennial, der ein so hohes Amt bekleiden würde. Er wäre auch der erste Politiker seit rund hundert Jahren, der mit Bart ins Weiße Hause einzieht.

Selbst Usha Vance macht den Bart zum Thema. J.D. Vance, der Vizepräsidentschaftskandidat der Republikaner, sei noch immer derselbe Mann, den sie vor Jahren kennengelernt hatte: „Ein Typ aus der Arbeiterklasse, der Kindheitstraumata überwunden hatte.“ Bis auf den Bart, scherzt die 38 Jahre alte Juristin am Parteitag der Republikaner.

Sie spricht damit die Wandlung ihres Ehemanns an: Noch kurz nach der Veröffentlichung seines Buches „Hillbilly-Elegie: Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise“ zeigte sich der dreifache Familienvater, Ex-Soldat und Finanzinvestor, der mit seiner Autobiografie schlagartig berühmt wurde, glattrasiert und mit bubenhaft rundem Gesicht. Als Autor schilderte er sein Aufwachsen in einer von Armut und Drogenproblemen geprägten Familie der weißen Unterschicht in den USA. Der aus Ohio stammende Vance sorgte damals noch durch seine scharfe Kritik an Ex-Präsident Trump für Aufsehen.

J.D. Vance noch ohne Bart im Jänner 2017 vor dem Kapitol in Washington. Getty/The Washington Post

Ein glühender Trump-Verehrer mit kurz getrimmtem Bart