Kühlt die Parkplätze!

So parkt sich’s speziell an heißen Tagen doch gleich viel besser. Und das Sonnendach für die bösen Autos erzeugt grünen Strom, das muss sogar Ökos gefallen (Bild vom Einkaufszentrum „Centr’Azur“ in Hyères, Südfrankreich). Wolfgang Greber

Hassen auch Sie Parkplätze etwa vor Supermärkten, wo Autos sich in der Sonne in Finnensaunas verwandeln, während es im Geschäft tiefkühlkalt ist? In Frankreich stieß ich dazu auf ein landesweites Projekt, das selbst Ökos gefallen muss.

Kürzlich sind zwei geografisch weit voneinander entfernte Dinge in mir zu einem richtigen Wow!-Erlebnis verschmolzen. Es begann an einem heißen Tag im Juni, als ich vor meinem Lieblingssupermarkt in NÖ aus dem Auto stieg und durch die glühende Parkplatzluft schreitend wieder einmal in die Tiefkühlkälte des absurd klimatisierten Ladens eintauchte wie bei einem Sprung ins Nordmeer. Gerade, dass die Tomaten und Melonen nicht gefroren waren. Die armen Angestellten, die müssen einem leidtun (angeblich dürfen oder können sie die Einstellung der Klimaanlage nicht ändern).

Im Auto war’s dafür nachher wieder wie in der Finnensauna, das treibt dir die Supermarktkälte schnell aus den Knochen.

Anfang Juli saß ich dann bei meinem Cousin Jacqui im südfranzösischen Küstenstädtchen Hyères beim kühlen Rosé. Als ich ihn nach einem größeren Einkaufszentrum fragte, riet er mir zum „Centr’Azur“. Dort könne man außerdem im Schatten parken, denn der Parkplatz sei überdacht – mit Solarzellen.

Tatsächlich: Der etwas mehr als 20.000 m² große Parkplatz war zu etwas weniger als der Hälfte solarüberdacht. Darunter blieb die Luft selbst in der mediterranen 15-Uhr-Hitze mild, das Wageninnere auch. Den Strom können sie zumindest im Einkaufszentrum gut brauchen, es gibt auch Ladestationen für E-Autos. Später las ich, dass in Frankreich seit dem Jahr 2023 alle Parkflächen, auch bestehende, mit mehr als 80 Stellplätzen mindestens zur Hälfte mit Fotovoltaik überdacht werden müssen (es gibt einige Ausnahmen) und dass das schon in wenigen Jahren die Energie von etwa zehn typischen AKW-Reaktoren liefern werde.

Wow! Haben Sie so etwas bei uns schon gesehen? Ich nicht. Dabei gibt’s in einigen Bundesländern, etwa in NÖ und OÖ, offenbar Förderungen für solche Projekte. So bekommt eine Asphaltwüste für böse Autos Zusatznutzen: Stromerzeugung und angenehme Umstände für Kunden. Echt: Das wär wohl ein Thema, bei dem Frau Gewessler ausnahmsweise einmal breitere Unterstützung ernten würde. (wg)

