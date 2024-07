Ein ukrainisches Feldlazarett nahe der Front ist mit den brutalen Folgen der jüngsten russischen Sturmversuche konfrontiert. Hier werden Soldaten notoperiert. Amputationen gehören zum Alltag.

Die Ärzte haben heute schon einen sterben sehen. Um acht Uhr morgens wurde der Soldat eingeliefert. „Der Bursche“, wie sie sagen, lag nur zehn Minuten auf dem Operationstisch. Er hatte eine Herzverletzung. Da sind die Überlebenschancen gering.

„Die Arbeit hier ist hart. Am härtesten ist es, wenn es einer nicht schafft“, sagt Jaroslaw. Der 40-Jährige ist Chirurg in diesem Feldspital in der Ostukraine.

Auch jetzt am späten Nachmittag ist immer noch Hochbetrieb. An der Front verwundete Soldaten werden hierhertransportiert. Im Korridor sitzen leicht verletzte Männer mit Verbänden an Kopf und Armen. In einem Raum werden zwei Intensivpatienten nach ihrer Operation zum Transport in andere Krankenhäuser vorbereitet. Ein paar Schritte den Korridor entlang geht es zu den Operationssälen. Zwei der drei OP-Räume sind besetzt.

„Wir sind operierende Roboter und schalten unsere Emotionen aus“, sagt Jaroslaw, der die „Presse“ durch die Räumlichkeiten führt.

Bis zu 150 Verletzte pro Tag