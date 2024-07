Wer hat die „besten Bücher des 21. Jahrhunderts“ gelesen?

Die „New York Times“ hat eine Liste der „besten Bücher des 21. Jahrhunderts“ veröffentlicht. Sprachliche Diversität sieht anders aus. Immerhin ist Platz eins ein italienischer Bestseller.

An Hunderte Literaten, Wissenschaftler, Journalisten, Verleger, Buchverkäufer und andere „literary luminaries“ (wörtlich: literarische Leuchten) hat die „New York Times“ für ihre jüngste „Best of“-Liste einen Fragebogen verschickt. Darunter sind Stephen King, Bonnie Garmus, James Patterson, Jonathan Lethem und die Ex-Präsidenten-Tochter Jenna Bush Hager. Anhand dieser Namen lässt sich erahnen: Der Fokus der „Beste Bücher des 21. Jahrhunderts“-Liste liegt auf Englisch, nur 13 der 100 mussten in diese Sprache übersetzt werden. So viel zu sprachlicher Diversity.

Mehr als fehlende sprachliche Vielfalt beschäftigt die Leserschaft die Fragen: Welche kann ich als gelesen abhaken? Welche Autoren fehlen? Keine Literatur aus Österreich findet sich unter den 100 besten Büchern (darüber halten sich die Beschwerden der „NYT“-Leser in Grenzen). Immerhin spielt die Graphic Novel „Persepolis“ von Marjane Satrapi (Platz 48) zum Teil in Wien. Keine Russen, eine Belarussin Swetlana Alexijewitsch (mit „Secondhand-Zeit“, Platz 72). Kein Michel Houellebecq. Nur einer Deutscher: „Austerlitz“ von W. G. Sebald (der kurz nach Erscheinen tödlich verunfallte); Platz 8.

Von den populären Nordamerikanern: kein Paul Auster, keine Joyce Carol Oates, keine Margaret Atwood, aber Philip Roth, gar doppelt mit „Der menschliche Makel“, Platz 91, „Verschwörung gegen Amerika“, Platz 65, und Jonathan Franzen mit „Die Korrekturen“, Platz 5. Außerdem finden sich zwei Literaturnobelpreisträger, Annie Ernaux („Die Jahre“, 37) und Jon Fosse („Heptalogie“, 78).

Die ersten drei Ränge belegen Frauen, gerade der erstaunliche erste Platz wird viele freuen, denn die „NYT“ kürte mit „Meine geniale Freundin“ von Elena Ferrante nicht nur ein Buch, das eben nicht auf Englisch, sondern Italienisch geschrieben wurde, sondern vor allem einen breit gelesenen Bestseller. Auf Platz drei Hilary Mantel mit „Wölfe“, einer fast minutiösen Beschreibung des Aufstiegs von Thomas Cromwell am Hof von Heinrich VIII. Dazwischen: ein Sachbuch, „The Warmth of Other Suns“ von Isabel Wilkerson, eine Studie über die Große Migration von Afroamerikanern aus den US-Südstaaten Richtung Westen und Norden im 20. Jahrhundert.

Überhaupt finden sich einige Sachbücher in der Liste, darunter „Arbeit poor. Unterwegs in der Dienstleistungsgesellschaft“ von Barbara Ehrenreich über die arbeitende Unterschicht der USA (Platz 57), „Der Tod wird euch finden“ von Lawrence Wright über al-Quaida (Platz 55), „Die Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart“ von Tony Judt (Platz 43) oder „Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland“ von Patrick Radden Keefe (Platz 19).

Auffallend: Einige der gelisteten, doch recht jungen Romane wurden bereits als TV-Serien adaptiert, Ferrante und „Wölfe“ etwa, jüngst „The Sympathizer“ von Viet Thanh Nguyen, außerdem „Station Eleven“ von Emily St. John Mandel, „Olive Kitteridge“ von Elizabeth Strout, „Pachinko“ von Min Jin Lee sowie „The Underground Railroad“ von Colson Whitehead. Darf man diese abhaken, wenn man die Serie kennt?

Die Top Ten der „New York Times“ Elena Ferrante: „Meine geniale Freundin“ Isabel Wilkerson: „The Warmth of Other Suns“ Hilary Mantel: „Wölfe“ Edward P. Jones: „Die bekannte Welt“ Jonathan Franzen: „Die Korrekturen“ Roberto Bolaño: „2666“ Colson Whitehead: „Underground Railroad“ W.G. Sebald: „Austerlitz“ Kazuo Ishiguro: „Alles, was wir geben mussten“ Marilynne Robinson: „Gilead“

