„Freischütz“ in Bregenz: Arge Eingriffe in Webers Oper

Carl Maria von Webers „Freischütz“ auf der Seebühne: Das entpuppt sich eher als Film frei nach der Oper, basierend auf einem Drehbuch und in der Regie von Philipp Stölzl. Die Musik wird dabei zum Soundtrack herabgestuft.

Ihre Spitze erklimmt die Schauwertkurve in der Wolfsschlucht – im Verein mit der genialen Musik. In Schreckensvisionen reckt sich Maxens Mutter aus ihrem Sarg und trotzt die schlafwandelnde Agathe der Schwerkraft in einem Veitstanz, der an „The Exorcist“ erinnert. Im knietiefen Wasser beschwört Kaspar die dunklen Mächte inmitten eines Flammenkreises, der auf den Wellen brennt, und Teufel Samiel erhebt sich auf einer feuerspeienden Riesenschlange aus den Fluten. Am gruseligsten aber gelingt der Auftritt des „Wilden Heeres“: Da wird sehr schnell klar, dass diese Sage in marodierenden Horden wurzelt, die einst plündernd und brandschatzend Schrecken verbreitet haben. Doch mit dem Glockenschlag liegt plötzlich alles, das Licht macht’s möglich, reglos in schwarzweißer Asche.