„Der Freischütz“, die „unmögliche“ deutsche Oper!

Neuinszenierungen von Carl Maria von Webers Oper gehen seit langem regelmäßig schief. Regisseure misstrauen der deutschen Romantik. Die Bregenzer Festspiele wagen sich dennoch an das einst viel gespielte Werk mit den vielen Wunschkonzertnummern – vom Jägerchor bis zu „Durch die Wälder und die Auen“. Im Musiksalon stellen wir die Frage: Was singt man im deutschen Wald; und was steckt dahinter?

Zu hören sind Ausschnitte aus zwei legendären historischen Aufnahmen: Joseph Keilberth dirigiert die Berliner Philharmoniker und den Chor der Deutschen Oper Berlin (mit Elisabeth Grümmer als Agathe, Lisa Otto als Ännchen und Rudolf Schock als Max), Rudolf Kempe dirigiert die Staatskapelle Dresden (mit Kurt Böhme als Kaspar).