Warum glauben wir immer noch an die Astrologie?

Dass die Sterne unser Leben beeinflussen, wurde wissenschaftlich schon lang als Unsinn erklärt. Was macht also die Faszination aus?

Versuche zu akzeptieren, was du tatsächlich machen kannst, und was nicht. Saturn wird dich dabei inspirieren“ – so das Tageshoroskop der Astro-App Co-Star. Ein plausibler Vorschlag. Denn prinzipiell muss ich als Steinbock ohnehin mehr Grenzen setzen, bei dem ganzen Ehrgeiz, der mir über die Sternenkonstellation in die Wiege gelegt wurde. Oder?

Der Gedanke, dass es einen Zusammenhang zwischen den Gestir­nen und der eigenen Persönlichkeit gibt, fasziniert. Und ist nicht selten Gesprächsthema in Millennial-Kreisen. Wenn das Date nicht gut lief, war der Grund, sein Skorpion-Aszendent; über den rückläufigen Merkur beschwert man sich, wenn man Probleme hat, sich bei Zoom einzuloggen; und die Mutter ist eben launisch, weil: Löwe. „Astrologie mutet kompliziert und wissenschaftlich an und erscheint deshalb für viele plausibel“, meint Andreas Hergovich, Psychologe an der Universität Wien, der bereits vor zwanzig Jahren ein Buch über die Frage geschrieben hat, warum Menschen an Astrologie glauben. Tatsächlich war die Sternenlehre früher eine anerkannte Wissenschaft und nicht von der

Astronomie getrennt. Erst durch die Aufklärung wurde diese als pseudowissenschaftlich deklariert.