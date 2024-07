Der Dichter war ihr Verderben

Ihr Ansehen machte sich die Frau letztlich fast zunichte, als sie sich an ein heikles Thema wagte. Der Mann sollte sich dagegen als Prophet erweisen.

Die Frau arbeitete nach ihrer Ausbildung als Lehrerin an einer Mädchenschule, dann zog sie mit dem Vater nach Cincinnati. Da im Nachbarstaat Kentucky die Sklaverei noch erlaubt war, kam die junge Frau erstmals in Berührung mit entflohenen Sklaven und erfuhr von deren Schicksalen. Bald schon half sie bei einem geheimen Netzwerk mit und beschloss, auch schriftstellerisch gegen diese Barbarei aktiv zu werden. Ihr Buch spaltete die Nation, wurde in viele Sprachen übersetzt und fand in Übersee begeisterte Leser.

Der Mann war nur zwei Jahre älter als die Frau, überragte sie aber körperlich um Welten. Obwohl ihm als Bub handwerkliche Arbeit nicht behagte, musste er seinem Vater auf den Feldern helfen und wurde an andere Bauern verliehen. Schulisch brachte er sich das meiste selbst bei und absolvierte auf diese Art sogar ein Studium; danach arbeitete er als Landvermesser und Posthalter – das waren Privatleute, die Pferde und Kutschen der Post zum Pferde- und Wagenwechsel zur Verfügung stellten.

Sportlich zeichnete er sich als Ringer aus: In zehn Jahren verlor er nur einmal. In einem Debattierklub erwies er sich als guter Redner und entdeckte sein Interesse an der Politik. Er wollte sie besser machen und wie die Frau gegen die Sklaverei ankämpfen.

Als er später die Frau traf, meinte er angeblich: „Sie sind also die kleine Dame, die das Buch geschrieben hat, das uns diesen großen Krieg gebracht hat“, doch wurde diese Anekdote widerlegt.