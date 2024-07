Nein, nicht alle Linken sind feig

Am Herd

Wir beklagen, dass extreme Positionen stärker werden und machen sie selbst stark, indem wir alles in einen Topf werfen. Das trifft die Venezianer, die Fahrradfahrer, die Rechten, die Linken und das Wetter.

Beginnen wir mit dem Wetter. Das ist unverfänglich. Beginnen wir damit, dass mein Nachbar von Gegenüber neulich den Kopf geschüttelt hat und gemeint hat, die Leute sollen nicht dauernd über die Hitze jammern. Klar, es ist Sommer, aber wenn es kalt ist und regnet, ist es ihnen auch wieder nicht recht, nichts ist ihnen recht, nie.

Das stimmt wohl auch und dann ist es ganz falsch: Wir sind nämlich nicht „die Leute“. Ich zum Beispiel liebe 35 Grad im Schatten. Ein Kollege dagegen freut sich auf Dänemark, weil die Wetter-App dort für nächste Woche kontinuierlich 20 Grad anzeigt. Ich jammere im Winter. Er im Sommer. Gemeinsam sind wir sozusagen ständig unzufrieden. Allein nur manchmal.

So ist das nicht nur mit dem Wetter, dieser Denkfehler wird dauernd gemacht. „Diese Venezianer!“, rief neulich einer. „Wenn die Kreuzschiffe kommen, dann schimpfen sie, aber wenn die Kreuzschiffe einmal ausbleiben, dann beschweren sie sich erst recht!“ Aber ich wette, die einen wohnen seit Jahrzehnten in einer kleinen Wohnung in der Nähe der Rialto-Brücke und die anderen betreiben ein Restaurant.

Jetzt kommen wir dorthin, wo es verfänglich wird. Zur Politik. Ich lese seit Jahrzehnten, wie „die Linken“ so sind. Meistens erkenne ich mich nicht wieder. Im Moment sind „die Linken“ vor allem antisemitisch und russlandtreu, ich aber habe an dieser Stelle schon darüber fantasiert, Putin mit dem Südtiroler Nusskuchen meiner Oma zu vergiften und wurde neulich am Rande einer Demo von einer Frau mit Palästinenserfahne beschimpft.