Wochende in Österreich wird heiß, aber auch bewölkt

Der Samstag bringt auch im Osten wieder mehr Wolken und zumindest ein paar Regentropfen. Der Sonntag wird heiß mit bis zu 34 Grad. Die nächste Woche beginnt etwas kühler und bewölkt.

Das Wetter bleibt über das Wochenende meist heiß und sommerlich. Am Samstag ist es aber verbreitet bewölkt und auch im Osten dürften Regentropfen vom Himmel fallen. Der Sonntag wird heiß, Gewitter sind möglich. Die kommende Woche beginnt mit etwas niedrigeren Temperaturen.

Der Freitag beginnt überwiegend sonnig. Dann wachsen über dem Bergland Quellwolken heran, die sich immer mehr ausbreiten. Nach örtlichen Schauern kommen ab dem Nachmittag und Abend wohl auch einige Gewitter hinzu, die nach Südosten hin bis in die Nacht aktiv sein können. Punktuell können sie auch Schäden anrichten. Die Frühtemperaturen liegen bei 14 bis 21 Grad, die Höchstwerte bei 27 bis 33 Grad.

34 Grad am Sonntag

Am Samstag kommt es in der Landesmitte und im Südosten aus der Nacht heraus zu Regenschauern. Örtlich bilden sich zudem Gewitterzellen. Auch im Osten und Nordosten gibt es deutlich mehr Wolken als zuletzt, aber dort sind eher nur leichte Regenschauer bzw. einige Regentropfen möglich und die Sonne zeigt sich dort zumindest zwischenzeitlich kurz. Am meisten Sonnenschein kündigt sich für Vorarlberg und Nordtirol an. 15 bis 22 hat es zu Tagesbeginn, 23 bis 30 Grad im weiteren Verlauf, im äußersten Westen eventuell auch knapp höher.

Am Sonntag ist es anhaltend sehr heiß. Während der Vormittagsstunden erreichen Schauer und Gewitter Vorarlberg und das Tiroler Oberland. Die Störung zieht nur langsam ostwärts, in deren Vorfeld können sich einzelne Schauer und Gewitter bis zum Abend in das südliche Wiener Becken ausbreiten. Die Tiefstwerte erreichen 14 bis 22 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 24 bis 34 Grad.

Wolken am Montag

Am Montagvormittag ist es verbreitet stark bewölkt mit Schauern und im Osten auch mit Gewittern. Von Westen her lockern die Wolken zunehmend auf, nur noch restliche Schauer gehen nieder. Bis zum Abend klingt auch im Osten allmählich die Gewittertätigkeit ab. Der Nachmittag bringt überall immer längere Sonnenfenster. Vor allem in der Osthälfte bläst kräftiger Wind. Der Tag beginnt bei 14 bis 21 Grad, später werden 22 bis 29 Grad erreicht.

Am Dienstag nimmt die Neigung zu Schauern oder Gewittern zwischen dem Tiroler Unterland und dem Salzkammergut sowie an der Südseite der Alpen tagsüber zu. Überall sonst bleibt es sonnig und nur gering bewölkt – mit weiterhin hochsommerlichen Temperaturen zwischen 25 und 32 Grad. (APA)