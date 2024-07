Attentat? Trump ist doch bloß gestolpert!

Die allererste Reaktion vieler Medien auf den Trump-Mordversuch war, ihn zu ­verharmlosen. Das war nicht nur dreist, sondern auch unklug.

Dass das Vertrauen der Menschen in die Medien überschaubar dimensioniert ist und tendenziell weiter abnimmt, ist eine in der Branche weithin beklagte Tatsache. Spätestens seit der Migrationskrise ab 2015 und dem damaligen „Schutzerflehende!“-Sound vieler Medien herrscht ein gewisses Misstrauen der Konsumenten gegenüber den Produzenten von News.

Bemerkenswert daran ist, dass diese Erkenntnis in vielen Fällen nicht, wie man annehmen würde, zu einer entsprechenden Verhaltensänderung geführt hat, sondern eher zu einer Art trotzigem Verharren in selbstbeschädigenden publizistischen Methoden.

Gut zu beobachten war das unmittelbar nach dem Mordanschlag auf Donald Trump. Mit beachtlicher intellektueller Akrobatik wurde da, was geschehen war, so um(ge)schrieben, dass der Vorgang unerheblicher erscheinen musste, als er in Wahrheit war.