Autoindustrie will Personal abbauen

Elektromodelle des ID.4 warten im Auslieferungsturm in der VW-Zentrale in Wolfsburg auf die Abholung durch ihre Käufer. Bloomberg

Die Lage unter den Autohersteller ist wegen der neuen Konkurrenz aus China und wegen des hohen Kostendrucks angespannt. Die Hälfte plant, mit Stellenabbau zu antworten.

Wien/Berlin. Manchmal finden angesagte Katastrophen doch statt. In der deutschen Automobilindustrie stehen laut einer Umfrage zahlreiche Arbeitsplätze auf der Kippe. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen der Branche plant einen Stellenabbau, wie aus einer Umfrage der Unternehmensberatung Horváth unter Führungskräften der Branche hervorgeht. Das hat indirekt auch Folgen für Österreich, weil die deutsche Autoindustrie der wichtigste Abnehmer für heimische Zulieferer ist.

59 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, in Deutschland in den kommenden fünf Jahren mit einer Reduzierung der Mitarbeiterzahl zu rechnen, 14 Prozent sogar mit einer „starken Reduzierung“. Von einem Personalaufbau gingen dagegen nur 15 Prozent aus.

Produktion im Ausland

Kaum besser sah es im übrigen Westeuropa aus, wo 53 Prozent der Befragten einen Stellenabbau planten. Zwar investierten die Firmen auch in Deutschland und Westeuropa weiter kräftig. Neue Jobs entstünden aber woanders.

„Produziert wird zunehmend in den Regionen, wo die Autos am Ende verkauft werden“, sagt Frank Göller, Partner und Automotive-Experte bei Horváth, der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist nicht neu, hat sich aber noch verstärkt.“ Daran hätten auch die schlechten Erfahrungen der vergangenen Jahre mit Lieferengpässen vor allem bei Halbleitern nichts geändert. „Dieser Prozess beschleunigt sich weiter. Mit der Folge, dass sich Arbeitsplätze verlagern.“

Im Ergebnis werde fast überall auf der Welt Personal aufgebaut – nur nicht in Deutschland und Westeuropa. 75 Prozent der befragten Unternehmen wollen demnach in Indien Kapazitäten aufbauen, 60 Prozent in China und ebenso viele in Osteuropa. Auch im übrigen Asien stünden die Zeichen auf Wachstum, ebenso wie in Nord- und Südamerika.

„Neue Werke entstehen in Deutschland eher selten“, stellt Göller fest. „Wenn neue Werke entstehen, dann in der Regel außerhalb Deutschlands. Dort findet dann auch der Beschäftigungsaufbau statt.“ Deutschland werde zum reinen Entwicklungsstandort reduziert, betont Göller.

„Viele Unternehmen, gerade auch die großen Konzerne, bekennen sich nach wie vor zum Standort Deutschland und auch zu den Werken hier.“ Allerdings seien viele der Fabriken in Deutschland und Europa schon heute bei Weitem nicht voll ausgelastet. Entsprechend groß sei der Kostendruck, auf den viele Hersteller mit Sparprogrammen und Stellenabbau reagierten.

Eine Chance für die Arbeitnehmer scheint die E-Mobilität zu bieten. Unternehmen in der Autoindustrie aus dem Bereich der Elektromobilität suchen deutlich mehr Arbeitskräfte als andere mit Fokus auf Verbrennertechnik. Das geht aus einer Auswertung von über 1,5 Millionen Stellenanzeigen in Deutschland hervor, die das Ifo-Institut und die Online-Jobbörse Indeed am Donnerstag veröffentlicht haben.

E-Mobilität schwächelt

Seit dem Frühjahr 2019 liegt die Arbeitsnachfrage von Firmen mit Fokus auf Elektromobilität in Deutschland demnach um durchschnittlich 34 bis 50 Prozentpunkte höher als bei Unternehmen, die vor allem auf konventionelle Motoren setzen. Ende 2023 betrug der Unterschied sogar 60 Prozentpunkte. Anfang 2024 schrumpfte die Lücke allerdings wieder.

„Der Verbrenner als die klassische Domäne deutscher Ingenieurskunst verliert als Jobmotor an Bedeutung“, erklärte Annina Hering, Arbeitsmarktforscherin bei Indeed. Unternehmen aus der Autoindustrie hätten auf dem Jobmarkt bessere Chancen, wenn sie auf nachhaltige Antriebstechnologien setzten. Gleichzeitig würden andere Bereiche durch einen stärkeren Fokus auf Infotainment oder Anwendungen des automatisierten Fahrens wichtiger – etwa die Softwareentwicklung.

Doch auch die Elektromobilität schwächelt, wie die Zulassungszahlen vom Juni zeigen, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Zwar sind die Neuzulassungen in der EU im Juni mit 1,09 Millionen Fahrzeugen im Jahresvergleich um 4,3 Prozent gestiegen. Der Anteil von E-Autos fiel allerdings auf 14,4 Prozent zurück (Juni 2023: 15,1 Prozent). All die Zulassungszahlen relativieren sich in der EU ohnehin, wenn man sie mit dem Vorkrisenniveau vergleicht: Das erste Halbjahr 2024 liegt um 18 Prozent zurück.

Die höheren Zulassungszahlen im Juni könnten auch auf die neuen Vorschriften für Assistenzsysteme ab Juli zurückzuführen sein. Unter anderem warnt das Auto jetzt akustisch, wenn man das Tempolimit überschreitet. Es könnte also im Juni einfach vorgezogene Neuzulassungen gegeben haben. (red./ag.)