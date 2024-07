Italienischer Flugzeugträgerverband erstmals im Pazifik

Roms Marine zeigt nach Jahrzehnten regionaler Zurückhaltung im Nato-Verband wieder Flagge in fernen Meeren. Der Träger „Cavour“ nimmt an einer großen Übung vor Australien teil. Mehr wird folgen.

Darwin/Rom. Für die italienische Marine (Marine Militare) ist es eine wahrlich historische Mission: Dieser Tage nimmt erstmals in ihrer Geschichte ein Flottenverband rund um den Flugzeugträger „Cavour“ an Manövern im indopazifischen Raum bzw. im Norden Australiens teil. In den folgenden Monaten sind Manöver im Zentral- und Westpazifik sowie im Indischem Ozean plus Hafenbesuche in mehreren Ländern dieser Weltregionen angesetzt, zudem eine demonstrative Durchfahrt durch das Südchinesische Meer, wo China seit Jahren eigene (und völkerrechtlich haltlose) Hoheitsansprüche durchsetzen möchte.

Die Cavour (ganz links) mit mehreren Begleitschiffen auch anderer europäischer Länder im Mittelmeer mit Kurs Australien. Euromarfor

Die Italiener haben um diese bedeutendste Verlegung von Kriegsschiffen in den Indopazifik seit dem Zweiten Weltkrieg bisher keinen Wirbel gemacht. Die Cavour, das rund 240 Meter lange Flaggschiff der Marina Militare, Verdrängung rund 28.000 Tonnen, mit Platz für zwei Dutzend Kampfflugzeuge und Hubschrauber sowie schwerer Flugabwehrbewaffnung, war Berichten von Fachmedien zufolge Anfang Juni von Tarent aus in See gestochen, begleitet von der hochmodernen Fregatte „Alpino“. Dazu stießen vorübergehend eskortierende Kriegsschiffe etwa aus Frankreich, Spanien, Griechenland und den USA.

Die Cavour vor Darwin Royal Australian Air Force

Nach der Durchquerung des Indischen Ozeans und einem Stopp in Singapur liegt die Cavour-Trägerkampfgruppe seit etwa zehn Tagen vor Darwin im australischen Nordterritorium, wo noch bis Anfang August das traditionelle westliche Luftkampfmanöver „Pitch Black“ (pechschwarz) stattfindet.

Eine Premiere für das Pitch-Black-Manöver