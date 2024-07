Trumps Kugel, Bidens Draht

Beide Präsidentschaftskandidaten – der eine Protestant, der andere Katholik – haben keine Hemmung, die göttliche Providenz zu bemühen.

Gott und die Politik – ein Thema, das in Amerika hochvirulent ist. Beide Bewerber um das Präsidentenamt – Donald Trump und Joe Biden – nehmen Gott für sich in Anspruch. Die Kugel hätte Trump tödlich getroffen, wenn er den Kopf nicht ein wenig gedreht hätte. „Gott allein hat das Undenkbare verhindert“, erklärte er, nachdem er das Attentat überlebt hatte. Auch Biden nimmt Gott in Anspruch. Nach den Aussetzern im TV-Duell steht er unter Druck, seine Kandidatur zurückzuziehen. Aber, so ließ er vermelden, nur wenn Gott ihm persönlich etwas sage, würde er zurücktreten – als hätte er einen direkten Draht zum Himmel.

Beide Kandidaten – der eine Protestant, der andere Katholik – haben keine Hemmung, die göttliche Providenz zu bemühen. Sie ziehen sich den Vorwurf zu, Gott für ihr politisches Projekt einzuspannen. Aber woher sollen die erkenntnistheoretischen Möglichkeiten kommen, ihre Gottes-Behauptungen empirisch abzugleichen?

Schauen wir die Situation näher an. Biden hat Gedächtnislücken und Sprachstörungen, die mit seinem Alter zusammenhängen. Er könnte, wenn er wollte, zurücktreten. Aber er will nicht – und verweist auf Gott, der es ihm ausdrücklich sagen müsste! Statt Verantwortung zu übernehmen, macht er eine höhere Instanz geltend, die schweigt. Dieses Schweigen aber deutet er als Zustimmung zu seiner Kandidatur. Eine eigenwillige Theologie!

Übergriffige Theologie

Bei Trump sieht die Sache anders aus. Er ist in Pennsylvania beinahe getötet worden. „Beinahe“ – das ist die Einbruchstelle für das, was „Vorsehung“ genannt werden kann, aber nicht muss. Das Projektil hat nur sein Ohr, nicht aber seinen Kopf perforiert. Säkulare Beobachter werden das einen glücklichen Zufall nennen. Trump selbst hat daraus blitzschnell Kapital geschlagen. Die Kräfte des Secret Service hat er abgeschüttelt, sich aufgerichtet und mit hochgestemmter Faust „Fight, fight, fight!“ gerufen. Eine Ikone der Stärke. Dass ein anderer an Trumps Stelle getroffen wurde, wurde bedauert – ein Kollateralschaden der Vorsehung?

Gottes Wirken wird von beiden Politikern ganz unterschiedlich bemüht: Bei Amtsinhaber Biden, um sich vor kritischen Rückfragen zu immunisieren, bei Herausforderer Trump, um sich zum Helden von Gottes Gnaden zu stilisieren. Beiden sei unbenommen, ihr persönliches Geschick geistlich zu deuten. Der eine ist bewahrt worden, der andere sieht sich geführt. Problematisch aber ist es, wenn sie aus ihrer Selbstdeutung politische Folgerungen ableiten, die nicht nur sie persönlich, sondern alle betreffen. Der eine leitet aus der Errettung seine Sendung als göttlicher Heilbringer ab; der andere tut so, als hätte er eine heilsgeschichtliche Mission für Amerika. Beides ist übergriffig.

Aber auch eine Theologie, die bestreitet, dass Gott in der Geschichte handeln kann, ist übergriffig, weil sie dem Allmächtigen abspricht, was er doch kann, nämlich handeln, wenn er es will. Nur kann niemand verbindlich sagen, wann, wie und wo er es tut. Die Pointe kann daher nur sein, dass es unter den Bedingungen von Zeit und Geschichte keine identifizierbaren Akte der göttlichen Vorsehung geben kann. Denn niemand kann Gott in die Karten schauen. Auch der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika nicht.

Jan-Heiner Tück (*1967) ist Professor am Institut für Systematische Theologie und Ethik der Universität Wien.

