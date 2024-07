Rechnungshof findet viele Schuldige für Börsendebakel der Wien Energie

Wie kam es zum Beinahe-Kollaps der Wien Energie im August 2022? Der Rechnungshof legt zwei Jahre danach eine erste Antwort vor. Fazit: Fehler gab es nicht nur im Management.

Wien. Es wird noch eine Weile dauern, bis Wien Energie-Chef Michael Strebl Ende August wieder einmal richtig entspannt in Urlaub fahren kann. Vom 26. August 2022, auch damals ein Urlaubstag, spricht der Wien Energie-Chef inzwischen nur noch als „Black Friday“. Es war der Tag, an dem die Megawattstunde Strom an Europas Börsen plötzlich 1015 Euro kostete und die Wien Energie somit rasch 1,8 Milliarden Euro an Sicherheiten für Termingeschäfte auftreiben musste. Geld, das der stadteigene Versorger nicht hatte. Die Stadt schoss 1,4 Milliarden zu, der Bund versprach quasi über Nacht weitere zwei Milliarden, um die Sache auszubügeln – und die Suche nach den Schuldigen an der Misere ging los. Zwei Jahre später ist der Rechnungshof fündig geworden.