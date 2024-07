Donald Trumps Ohrenpflaster als moderne Reliquie

Anhänger trugen aus Solidarität mit dem verletzten Ex-Präsidenten einen Verband auf dem Ohr.

Ein Akt der Solidarität. So sahen es einige Besucher des Parteitags der Republikaner in Milwaukee, die sich aus Solidarität mit Donald Trump eine Mullbinde auf das Ohr geklebt hatten. Um symbolisch mit dem bei einem Attentat verletzten Präsidentschaftskandidaten sein Leid zu teilen. Vergleichbar mit einer Schulklasse, in der sich aus Solidarität zu einer krebskranken Mitschülerin alle anderen den Kopf rasieren. Dein Leid ist mein Leid!

Es passt aber auch ins Bild, dass vor allem Trumps Anhänger aus dem evangelikalen Lager ihn als einen Erlöser betrachten und zeitweise sogar Parallelen zu Jesus ziehen. So wie Gottes Sohn sich für die Menschheit aufgeopfert hat, leide Trump nun für Amerika. Dass er das Attentat letztlich fast unbeschadet überlebt hat, sehen viele auch als Akt Gottes, der seine schützende Hand über ihn gehalten habe. Und ähnlich wie Jesus die Sünden der Welt habe Trump die Kugel für sie alle eingesteckt.

Die Solidaritätsgeste wird so auch noch religiös aufgeladen, als würde man eine Art Passionsspiel veranstalten, bei dem das Leid des Erlösers nachgespielt wird – ohne es freilich selbst erleiden zu müssen. Der Verband am Ohr wird dabei zu einer Art Reliquie. Ähnlich wie in Monty Pythons Film „Das Leben des Brian“, in dem die Titelfigur versehentlich für den Messias gehalten wird. Als er auf der Flucht vor seinen unerwünschten Anhängern unbeabsichtigt eine Flasche berührt, hebt eine Frau sie mit religiösem Ernst an und ruft: „Es ist seine Flasche. Wir werden sie für dich tragen, Meister!“ Später verliert Brian eine Sandale, und die vermeintlichen Jünger sehen es als ein Zeichen: „Lasst uns alle eine Sandale ausziehen und die andere am Fuß behalten!“ Und sie folgen ihm mit den Rufen „Folgt der Sandale!“ und „Folgt der Flasche!“.

Aber muss die Reliquie nicht Teil des Verehrten selbst sein, so wie Abertausende Knochen, Blutstropfen oder andere Körperteile von Heiligen in goldenen Schreinen verwahrt und angebetet werden? Nun, moderne Formen von Reliquien sind in der Regel Reproduktionen. Wobei es weniger religiöse Autoritäten sind, sondern Ikonen der Popkultur, die von Fans vergöttert und zu Heiligen stilisiert werden.

Taylor Swifts Pailettenkleid

Da braucht es nicht unbedingt die echte Haarlocke oder das verschwitzte T-Shirt des Stars. Da sind es eben Lederbänder um die Handgelenke, bestimmte Kleidungsstücke oder Schmuck, wie er von Berühmtheiten auf Albumcovers oder bei Konzerten getragen wird. Taylor Swifts Pailettenkleid hat unter Swifties einen solchen Status, wird nachgekauft oder nachgemacht, um ihr nahe zu sein.

Natürlich wird dieser Wunsch auch kommerziell erfüllt – mit Merchandising, das genau diesen Wunsch der Getreuen zu Geld macht. Im Fall von Donald Trump ist das übrigens nicht anders. Es dauerte nicht lang, bis T-Shirts im Netz erhältlich waren, auf denen der gerade getroffene Ex-Präsident die Faust ballt. Motto: „Jesus is my savior, Trump is my president“.

Ein verletztes Ohr findet sich übrigens auch in der Bibel. Um Jesu Festnahme zu verhindern, hieb Petrus dem Diener eines Hohepriesters mit dem Schwert ein Ohr ab. Im Lukas-Evangelium heißt es: „Jesus aber sagte: Hört auf damit! Und er berührte das Ohr und heilte den Mann.“ Immerhin, dass Jesus ihm die Mullbinde angelegt hat, hat Trump noch nicht behauptet.