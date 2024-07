Offenbar erneut Messerattacke in Wien-Favoriten

Ein Passant fand einen verwundeten Mann auf einer Parkbank. Die Verletzungen dürften von einem Messer stammen. In Simmering attackierte ein junger Mann einen anderen im Zuge eines Streites mit einem Küchenmesser.

In Wien-Favoriten ist es vermutlich zu einer weiteren Messerattacke gekommen. Wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte, fand ein Passant am Mittwoch gegen 23.30 Uhr einen verletzten Mann auf einer Parkbank sitzend vor und alarmierte daraufhin die Polizei. Vermutlich wurde der 37-Jährige zuvor von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt, hieß es. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verletzte konnte nicht direkt zum Vorfall befragt werden, da er nicht Deutsch sprach. Die Berufsrettung Wien versorgte der 37-Jährige notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Laut einem weiteren Zeugen soll im Zuge einer Auseinandersetzung in der Buchengasse zu der Tat gekommen sein. Der Täter sei danach geflüchtet, eine Sofortfahndung verlief negativ. Mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sachdienliche Hinweise in jeder Polizeidienstelle abzugeben.

Messerattacke auch in Simmering

Auch Wien-Simmering ist es am Mittwoch zu einer Messerattacke gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es bei der Wohnadresse des 27-jährigen Verdächtigen zu einer Auseinandersetzung. Demnach habe sein 29-jähriger Kontrahent mehrfach gegen die Wohnungstüre getreten, woraufhin ihn der jüngere dann mit dem Messer verletzt haben soll. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten den Verletzten notfallmedizinisch und brachten ihn in weiterer Folge ins Spital. Der Verdächtige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und die Tatwaffe, ein Küchenmesser, sichergestellt. (APA)