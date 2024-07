Wenn aus Kindern plötzlich Fußballprofis werden

Wunderkind, PR-Aktion – oder beides? Cavan Sullivan schreibt jedenfalls nicht nur in den USA die Sportgeschichte neu. Wie sein Profidebüt einzuordnen ist und welche Gefahren lauern.

Philadelphia/Wien. Eben erst hat Lamine Yamal bei der Fußball-EM mit Altersrekorden für Furore gesorgt. Am Dienstag stieß ein anderer Spieler in Sachen Jugend gleich nochmal in ganz andere Sphären vor. Mit 14 Jahren und 293 Tagen ist Cavan Sullivan der jüngste je eingesetzte Profi in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). Der Teenager von Philadelphia Union wurde gegen New England Revolution eingewechselt und war damit 13 Tage jünger als Freddy Adu, der 2004 seinen Einstand für DC United gab.

Im Mai hatte Sullivan einen Rekordvertrag bei Philadelphia, der auch eine Klausel für einen Wechsel mit 18 Jahren zu Manchester City enthält, unterschrieben. „Wenn ich 18 bin, hoffe ich, dass ich auf dem Niveau der ersten Mannschaft von Man City bin“, sagt der Mittelfeldspieler, der mit 12 auch schon bei Borussia Dortmund im Gespräch war.

Historische Heim-WM