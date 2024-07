Freiheit für alle Krabben!

In „Marsch der Krabben“ schlüpfen wir in die Rolle von tierischen Strandbewohnern. Und trotzen der Evolution.

Was des einen Urlaubsort, ist des anderen Lebensraum. Der Zeichner Arthur de Pins widmete den Krabben einen Film, ein dreiteiliges Comic und nun ein Spiel – und zwar den quadratischen Krabben der Gironde-Mündung in Frankreich, die wie auch andere Arten ein lästiges evolutionäres Manko haben: Sie können sich nur seitwärts bewegen. In „Marsch der Krabben“ begehren sie auf. Zu zweit sind sie in der Lage, in alle Himmelsrichtungen zu navigieren, nämlich huckepack. Für uns Spielende heißt das: rein in den Krabbenpanzer.

Wenn der Müll zur Falle wird

Auf unserem Strand, der aus 36 Karten besteht, haben die Menschen allerhand Urlaubsmüll hinterlassen, von Getränkedosen bis Luftmatratzen. Wir müssen nun Krabbenfreunde, die darunter gefangen sind, befreien. Vier Gegenstände sind allerdings eine Falle. Jeder Mitspielende kennt anfangs zwei davon, darf sie aber nicht verraten. Wir sind abwechselnd am Zug, eine Krabbe geht nur vertikal, die andere nur horizontal. Je öfter wir drankommen, desto mehr Hummer und braune Krabben bevölkern den Strand, deren Wege wir nicht kreuzen sollten.

Training in nonverbaler Kommunikation

Wer das Grundspiel reichlich geübt hat, kann sich in den Abenteuermodus wagen. Darin rutscht man über glitschige Flundern und hat Phobien vor einzelnen Gegenständen. Die Illustrationen von de Pins versetzen einen sofort nach Frankreich. „Marsch der Krabben“ ist ein kniffliges Zweipersonenspiel, das in jedes Handgepäck passt, und mit dem sich die nonverbale Kommunikation trainieren lässt. Meine Frau und ich benötigten ein paar Runden, und plötzlich waren wir auch ein gutes Krabbenpaar.