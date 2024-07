Im Jahr 1911 wurde in Wien Leopoldstadt das Hotel New York errichtet. 113 Jahre später wurde dem Gebäude einmal mehr ein neuer Nutzen gegeben.

Das Gebiet rund um die Kleine Sperlgasse, den Karmeliterplatz und die Taborstraße war schon seit jeher heterogen bevölkert. Einerseits war die Leopoldstadt über Jahrhunderte Zentrum des jüdischen Lebens, andererseits stand in der Kleinen Sperlgasse 2c das Vergnügungsetablissement Zum Sperl, in dem Joseph Lanner und Johann Strauß (Vater) zum Tanz aufspielten.

Laut Karin Astler, Archivarin des Bezirksmuseums Leopoldstadt, gab es in der Taborstraße außerdem einige Hotels, die genau wie in der Jägerzeile (heutige Praterstraße) im Vorfeld der Weltausstellung 1873 errichtet wurden. Unmittelbar daneben, in der Zirkusgasse und Weintraubengasse, blühte die Prosti­tution. „Solch anrüchige Etablisse­ments gab es in der Kleinen Sperl­gasse zwar keine, als angesagte Wohngegend würde ich damals das Gebiet um die Karmeliterkirche aber nicht bezeichnen“, erzählt Astler.