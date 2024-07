Die Würstel, die Hitze und der Hauptplatz

Graz, oder: Fehlende Bäume und das Ende der Milch- und Würstelstände.

Fahre ich (eh viel zu selten) nach Graz, habe ich stets zwei Hoffnungen mit dabei: 1. Möge in meiner Heimatstadt alles beim Alten sein. Aber 2. bitte nicht auf dem Hauptplatz. Dass ebendieser auch im x-ten Hitzesommer immer noch baum- und schattenlos herumsteht (warum eigentlich, liebe Stadt?), ist langsam doch zu viel der Nostalgie. Vielleicht könnte Wien ein bisschen aushelfen und zumindest das abgesagte Loos-Haus-Wasserspiel als Dauerleihgabe vorbeibringen? (Eventuell könnten noch die drei für den Michaelerplatz zu schnell wachsenden Bäumchen folgen.)

Mehr lesen Der Sommer der Gelsensprays

Sonst sind Veränderungen in Graz oft ein wenig traurig: Auf der Uni ist das süße Milchstandl seit Semesterende Geschichte, auf dem Dietrichsteinplatz der legendäre Würstelstand, bei dem sich Generationen an Partypeople ein Hotdog oder eine Eitrige (die niemand in Graz so nennt, in Wien außerhalb der Lustige-Reiseführer-Bubble eigentlich auch nicht) geholt haben.

Mehr lesen Auf nach Sydney!

Ich habe mir das Heimwegwürstel nach dem Weggehen komplett abgewöhnt (was vielleicht auch daran liegt, dass ich mir das lange Weggehen fast komplett abgewöhnt habe). Schon interessant, dass man (okay, meist nicht mehr ganz nüchtern) der Meinung ist, so ein Würstel spätnachts würde einem als Draufgabe guttun. Doch der Körper schickt nicht immer die vernünftigsten Signale aus. Warum, z. B., hat man bei Hitze irrsinnige Lust auf einen coolen Drink, obwohl man immer wieder liest, dass Alkohol und Hochsommer eine un­günstige Kombi sind und eiskalte Geträn­ke den Körper erst recht erhit­zen? Stattdessen solle man zu Tees und Suppen greifen. Hat­ten Sie schon jemals in der Hitze Lust auf Suppe? Ich auch nicht. Neulich bestellte ich aber in der Wiener Mittagshit­ze eine asiatische Sup­pe. Qualitativ hervorragend, aber danach hat mich eine gigantische Erschöpfung eingeholt, von der ich mich, glaube ich, immer noch nicht ganz erfangen habe. In diesem Sinne: Ab in den Schatten, vergessen Sie den Sommerspritzer nicht!

E-Mails an: