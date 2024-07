Was wurde eigentlich aus der „Leitkultur“-Debatte?

Im Frühjahr startete die türkise „Leitkultur“-Kampagne. Sie löste einige Aufregung aus, im Integrationsministerium berieten Experten. Aber wie ging es seither weiter?

Vergangenes Jahr um dieses Zeit, die Nachrichtenlage war ähnlich ruhig, war es Kanzler Karl Nehammer, der eine Debatte darüber anstieß, was und wer denn nun „normal“ bzw. die politische Mitte sein soll.

Im Jänner setzte der Kanzler und ÖVP-Chef das Thema dann in der Rede zu seinem Plan für Österreich bis 2030 gewissermaßen fort. Darin ging es unter anderem um eine „österreichische Leitkultur, die sich auch als nationales Kulturgut gesetzlich widerspiegeln soll“. Bei österreichischen Bräuchen und Traditionen dürfe es „keine Veränderung unserer Fest- und Feiertagskultur“ geben, sagte er.

Rund um Ostern startete die Volkspartei dann eine groß angelegte Social-Media-Kampagne mit dem Slogan „Das ist für die Leit-Kultur“. Das Wort „Leit“ sollte eine Anspielung auf das dialektal ausgesprochene Wort „Leute“ sein. Zu sehen waren auf den Sujets etwa Männer in Tracht, die einen Maibaum aufstellen. Darüber prangt der Slogan „Tradition statt Multikulti“ oder „Integration durch Anpassung“. Das Ganze ging so nicht auf. Nach großer Aufregung in den sozialen Medien und einer Distanzierung des Blasmusikverbands von der Kampagne verschwanden der „Leit-Kultur-Slogan“ und das „Multikulti“-Sujet wieder.