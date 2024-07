Nato-Kommando für Ukraine bald einsatzbereit

Bei einem Treffen nahe Oxford diskutierten Staats- und Regierungschefs aus 47 europäischen Ländern über Ukraine-Hilfen, Trump und eine Wiederannäherung Großbritanniens an die EU.

Es war der erste große Auftritt auf der internationalen politischen Bühne für den neuen britischen Premierminister Keir Starmer: Der Labourchef lud am Donnerstag Staats- und Regierungschefs aus 47 europäischen Ländern zum Treffen in den Blenheim-Palast nördlich von Oxford. Der „Europäischen Politischen Gemeinschaft“ (EPG), die Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Zuge des Ukraine-Kriegs vor gut zwei Jahren zur Stärkung des europäischen Zusammenhalts initiiert hatte, gehören neben den 27 EU-Mitgliedstaaten 20 Länder von Albanien bis zur Ukraine an. Brexit-Gegner Starmer wollte das Treffen nutzen, um einen positiven Neustart der Beziehungen Großbritanniens zur EU zu lancieren. Ein Großteil der EU-Länder hatten zuletzt besonders Starmers Pläne zur Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich begrüßt.

Zentrale Themen des Gipfels waren außerdem der Kampf gegen illegale Migration, Sicherheits- und Energiefragen und die weiterhin fragile geopolitische Lage. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Verbündeten bei dem Treffen erneut dazu auf, den Einsatz westlicher Waffen auch auf Ziele in Russland zu erlauben. „Je weniger Einschränkungen wir haben, desto mehr wird Russland den Frieden suchen“, beteuerte er.

Im Namen der EPG sagte Starmer Kiew dauerhafte Unterstützung zu. „Wir stehen für die Werte Freiheit und Demokratie, aber auch Trotz und Entschlossenheit in deren Verteidigung“, betonte der Premier. So soll das neue Nato-Ukraine-Kommando im September einsatzbereit sein, wie Generalsekretär Jens Stoltenberg bei seiner Ankunft zum Gipfel versprach. Das Kommando im deutschen Wiesbaden wird künftig internationale Militärhilfe und die Ausbildung für ukrainische Soldaten koordinieren. Insgesamt sollen an dem Einsatz an mehreren Standorten rund 700 Männer und Frauen beteiligt sein. Die Mission soll auch eine Vorkehrung für den Fall einer möglichen Rückkehr von Donald Trump ins US-Präsidentenamt ab Jänner 2025 sein.

Äußerungen des Republikaners hatten in der Vergangenheit Zweifel daran geweckt, ob die USA die Ukraine unter seiner Führung weiter so wie bisher im Abwehrkrieg gegen Russland unterstützen werden. Im Lichte dessen waren auch die künftigen Beziehungen Europas zu den USA Thema der Beratungen im Blenheim-Palast.

Nehammer fehlte

An dem informellen Gipfel ohne Abschlusserklärung nahmen neben Macron, Starmer und Selenskyj unter anderem die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni und deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz teil. Bundeskanzler Karl Nehammer absolviert in Österreich seine Bundesländer-Tour und reiste nicht nach Oxford. (ag./red.)