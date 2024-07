Ewige Hippies aus Texas: Khruangbin in Wien

Die immens entspannten Khruangbin versammelten etwa 8000 Jung- und Alt-Hippies in der Metastadt Wien.

Auf der Bühne aufgebaut war eine Wand mit illuminierten Rundbogenfenstern. Entsprechend weihevoll, ja sakral waren die Klänge, die das texanische Trio Khruangbin – benannt nach dem Thai-Wort für Flugzeug – im Opener „Fifteen, Fifty-Three“ entwickelte. Der dämmrige Sound passte ideal ans Ende eines heißen Sommertages. Kühlende Beserlrhythmen, verschlafene Bassmelodien, Zeitlupengitarre. Es boten sich viele Assoziationen an. Manche hörten im Spiel des Gitarristen Mark Speer den frühen Carlos Santana, andere Orville Saunders, das Genie der ähnlich tiefenentspannten Jazzfunk-Kombo The Blackbyrds.

Die Musik von Khruangbin mäandert zwischen asiatischen, afrikanischen und amerikanischen Einflüssen, ohne je richtig Fahrt aufzunehmen. Man will sie im Grunde gar nicht im Stehen hören. Dieser Sound ist ideal für die Horizontale, im zerwühlten Bett oder auf der Wiese. Apropos Gras: Um die durch solches eventuell beeinträchtigte Konzentration beim Mitsingen zu stärken, hatte die Band vorab ein paar Flyer mit Songtexten verteilt. „Nehmen Sie sich bitte die Zeit, sich ihrem Umfeld vorzustellen“, stand auf der Titelseite auf Deutsch. Dazu die Bitte, Telefone und Videokameras möglichst nicht in Betrieb zu nehmen.

Holzkreisel aus Peru

Khruangbin arbeiten daran, dass sich das Publikum in eine Art Versenkung begibt, aus der dann nicht einmal die Gesänge von Bassistin Laura Lee aufschrecken. Das Hellgelb ihrer Hose harmonierte perfekt mit der Farbe ihres formschönen E-Basses. Ins Arrangement fügten sich ihr dottergelbes Rüschentop und ein Haarreifen. Gitarrist Mark Speer zelebrierte ausgiebig ein markantes, westafrikanisch klingendes Motiv auf der Gitarre. Nachdem er alle vorstellbaren Deklinationsmöglichkeiten ausgereizt hatte, setzte Lee mit träumerischem Gesang ein: „Toma uno, toma dos, toma todo, pon pón.“ Lapidare Worte, dem mexikanischen Holzkreiselspiel Perinola entlehnt, aber performt, als wären sie pure Philosophie.

Der Philosophie des „Weniger ist mehr“ huldigt die Band auf ihrem aktuellen Album „A La Sala“. In der Metastadt spielten sie es fast vollständig, zur Freude von Hippies dreier Generationen. So manche gesellschaftliche Utopie der späten Sechzigerjahre blüht ja in der Enkelgeneration erneut auf. Und die Lust auf imaginäre tropische Paradiese. In solche lockte etwa das Stück „Ada Jean“, in dem sich geisterhafte Basslinien und disparate Gitarrenlicks überkreuzten und gestaltlose Sirenen am Ende schluchzten. Ein Moment, der nicht von dieser Welt zu sein schien. So schaffte sich eine neue Innerlichkeit öffentlich Raum. Paradox, aber sehr schön.