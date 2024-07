Lasst von der Leyen und ihr Team arbeiten

Man wird die wiedergewählte Kommissionspräsidentin am Ende ihrer zweiten Amtszeit 2029 nicht bloß an ihren Taten messen müssen, sondern auch an den Katastrophen, die dank der EU nicht eingetreten sind.

Nein, Ursula von der Leyen ist nicht Bruno Kreisky und hat weder politisch noch von ihrem Naturell viel mit der Lichtgestalt des österreichischen Sozialis­mus (der damals tatsächlich noch so geheißen hat) gemein. Doch was die beiden miteinander verbindet, ist die Tatsa­che, dass sowohl die nun in ihrem Amt wieder bestätigte Präsidentin der Europäischen Kommission als auch der legendäre Altkanzler bei ihrer Wiederwahl ein besseres Ergebnis als beim ersten Durchgang einfahren konnten.