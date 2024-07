Der Film von Regisseur Edward Berger („Im Westen nichts Neues“) spielt vor dem Hintergrund einer fiktiven Papst-Wahl.

„Kein Mensch, der bei Sinnen ist, strebt das Pontifikat an – gefährlich sind jene Männer, die es tatsächlich tun.“ So heißt es an einer Stelle im frisch veröffentlichten Trailer zu „Conclave“, einem im Vatikan angesiedelten Thriller. Im Mittelpunkt steht ein Kardinal (Ralph Fiennes), der sich nach dem Tod des (fiktiven) Pastes um die Wahl des neuen Kirchenoberhauptes kümmern soll. Doch starb der Pontifex wirklich an einem Herzinfarkt? Und wer zieht – von Gott einmal abgesehen – die Fäden in den geheiligten Hallen der geistlichen Macht?

Regie bei diesem Krimi am Nabel des Katholizismus führte der Deutsche Edward Berger, der zuletzt mit dem Weltkriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ (mit dem Wiener Burgtheater-Schauspieler Felix Kammerer in der Hauptrolle) zu Oscar-Weihen kam. Sein neuer Film, der auf dem gleichnamigen, 2016 veröffentlichten Roman des britischen Starautors Robert Harris basiert, wirkt auf den ersten Trailer-Blick wie eine philosophisch unterfütterte Kreuzung aus „The Da Vinci Code – Sakrileg“ (2006) und „Die zwei Päpste“ (2019). Neben Fiennes werden auch Stanley Tucci, John Lithgow und Isabella Rossellini in „Conclave“ zu sehen sein – letztere spielt eine Nonne. Der Film soll im Herbst dieses Jahres Premiere feiern. (and)