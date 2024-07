Wer sinn- und wertorientiert führt, erlebt höhere Zufriedenheit

Diesen Sommer ist Zeit, über Führung nachzudenken. Elisabeth Hauser, Coach, Beraterin, Supervisorin und Expertin für kollegiale Führung liefert Impulse. Teil 3.

Laut einer aktuellen Umfrage würde ein Viertel der Beschäftigten gerne in den nächsten Monaten den Job wechseln. Als Gründe dafür werden die hohe Arbeitsbelastung und die Suche nach dem Sinn von Arbeit genannt. Fakt ist, dass Beschäftigte, die ihre Arbeit nicht als sinnstiftend erleben, deutlich häufiger über einen Arbeitgeberwechsel nachdenken.

Ein empfundener Sinn in der Arbeit bedeutet, dass diese für einen selbst und andere als bedeutsam eingestuft wird. Und die Ausübung der Arbeit in Einklang mit den eigenen Zielen und Wertvorstellungen steht. Die Attraktivität für BewerberInnen setzt neben guten Arbeitsbedingungen auch voraus, dass die Wichtigkeit der Tätigkeit und die gesellschaftliche Anerkennung stärker herausgestellt werden. Bei der Bestimmung des gesellschaftlichen Status verlieren materielle Statussymbole wie ein Dienstwagen oder großzügige Büroräume zugunsten der Sinnfrage der Arbeit an Bedeutung. Das gesellschaftliche Engagement eines Unternehmens und nachhaltiges Wirtschaften werden künftig noch stärker die Arbeitgeberattraktivität prägen.

Für Unternehmen stellt sich daher die Frage, wie sie das Prinzip der Sinnhaftigkeit in ihre Führungswerte integrieren können. Ein inspirierender Purpose, der von Führungskräften spürbar gemacht wird, schafft Identifikation und Motivation. Mitarbeitende, die den Sinn ihrer Arbeit verstehen und sich mit den Zielen und Werten des Unternehmens identifizieren, sehen ihre Arbeit als Beitrag zu etwas Größerem und als Ausdruck ihrer ethischen Vorstellungen. Dies fördert nicht nur das individuelle Wohlbefinden, sondern auch das Engagement für das Unternehmen. Eine werteorientierte Kultur ermutigt zu Offenheit und Diversität, was wiederum die Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen stärkt und somit die Innovationskraft steigert.

Ein zentrales Führungsinstrument ist die Entwicklung eines richtungsweisenden Leitbilds. Dazu gehört eine kraftvolle Vision, die die Werte des Unternehmens widerspiegelt, sowie eine handlungsleitende Mission, die Mitarbeitende auf ein gemeinsames Ziel ausrichtet. Führungskräfte fungieren dabei als Vorbilder und stärken durch konsistentes Handeln Vertrauen und Loyalität. Eine im Führungsalltag sichtbar gelebte Haltung trägt dazu bei, eine sinnstiftende Vision inspirierend und wirksam an die AdressatInnen zu kommunizieren.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Einführungsgespräche im Onboarding, organisationsweite Meetings und der Start neuer Projekte sind geeignete Momente, um das Leitbild zu vergemeinschaften. Ein partizipativer Führungsstil, der Mitarbeitende in Entscheidungsprozesse einbezieht, erhöht deren Engagement und Verantwortungsbewusstsein. Eine konstruktive Feedback-Kultur fördert kontinuierliches Lernen und Wachstum, sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene.

Sinn- und werteorientierte Unternehmensführung bringt auch Herausforderungen mit sich. Wenn Sinnstiftung und Werteorientierung nicht authentisch sind oder als oberflächlich wahrgenommen werden, erzeugt dies Misstrauen. Eine zu starke Betonung bestimmter Werte kann zu einer starren Unternehmenskultur führen, die wenig Raum für Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit lässt. Daher erfordert Sinn- und Werteorientierung eine sorgfältige Planung, klare Kommunikation und eine authentische, konsistente Führung.

Fazit: Sinn- und wertorientiertes Führen steigert die MitarbeiterInnenzufriedenheit und fördert die Innovationskraft sowie nachhaltige Entwicklung eines Unternehmens. Authentische und konsistente Führung ist dabei der Schlüssel, um Vertrauen zu gewinnen und eine werteorientierte Kultur zu etablieren.

Es lohnt sich, heute wieder einen Schritt zur Seite zu machen und über diese Fragen nachzudenken:

Was sind die drei bedeutsamsten Werte für mich?

Wie stark kann ich sie in meinem Unternehmen verwirklichen?

Was bedeutet das für meine Mitarbeitenden?

Viel Freude beim Nach-Denken!

Elisabeth Hauser

Elisabeth Hauser ist Supervisorin, Coach, Organisationsentwicklerin und Führungskräfte-Beraterin. Fast 25 Jahre war die studierte Germanistin und Historikerin für SOS Kinderdorf tätig, zuletzt, bis Jänner 2024, mehr als fünf Jahre als Geschäftsführerin. Diesen Sommer begleitet sie das „Presse“-Publikum mit ihrer Kolumne „Führungskompass“, die wöchentlich online erscheint.