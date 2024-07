Mit den Flechten verschwindet viel Biodiversität

Das Vorkommen von Flechten sagt viel über die Luftqualität in einem Gebiet. Stickoxide, Mikroaerosole und Klimawandel setzen den äußerst robusten Organismen zunehmend zu. Damit seien Flechten Zeigerorganismen von Belastungen, so der Lichenologe Roman Türk.

Zuerst die gute Nachricht: Das Wildnisgebiet Dürrenstein ist ein Paradies für Flechten und flechtenbewohnende Pilze. 900 verschiedene Arten konnten Flechtenforscher Roman Türk und sein Kollege Franz Berger bisher in der geschützten, von viel Wald und Kalkfelsen geprägten Landschaft nachweisen. Es ist die erste flächendeckende Erhebung der Flechtenpopulation in diesem Wald- und Gebirgsmassiv im südwestlichen Niederösterreich und der angrenzenden Steiermark.

„Wir haben viele seltene Flechten und Erstfunde für Niederösterreich. Für ein Kalkgebiet gibt es hier eine erstaunliche Vielfalt“, berichtet Türk. So findet man dort noch zahlreiche Lungenflechten (Lobaria pulmonaria) oder die vom Aussterben bedrohte Schwärzliche Leimflechte (Collema nigrescens). Ein Grund für den großen Artenreichtum ist unter anderem der naturbelassene Zustand dieses letzten großen Urwaldes im Alpenbogen. Am Ende ihrer Lebenszeit werden die Bäume nicht gefällt, sondern sie bleiben als stehendes – und später liegendes – Totholz im Wald. Je nach Verwitterungsstadium werden die Bäume von verschiedensten Flechten, Pilzen und Bakterien besiedelt und zersetzt. „So ein Abbauprozess kann rund 200 Jahre dauern“, weiß der Lichenologe. Der Flechtenreichtum im Wildnisgebiet Dürrenstein ist auch ein Gütezeichen für die Luftqualität. Flechten gelten als verlässliche Indikatoren für Veränderungen von Umweltbedingungen.

Almseegebiet: Von 300 auf 18 Arten

Doch so erfreulich die Flechtenvielfalt im Wildnisgebiet Dürrenstein ist, so besorgniserregend ist der Zustand dieser Artengruppe in Österreich generell. „Es ist deprimierend“, bringt es der Forscher an der Uni Salzburg auf den Punkt: „Im Staubereich der Nordalpen von Vorarlberg bis zum Wienerwald ist die Luftqualität so schlecht, dass die meisten indigenen Flechtenarten längst verschwunden sind.“ Die Flechten sind zwar insgesamt sehr robust – viele Arten überstehen lange Trockenperioden, große Hitze oder extreme Kälte unbeschadet. Luftschadstoffe aus dem Verkehr, der Industrie, dem Hausbrand oder Mikroaerosole setzen diesen Organismen aber stark zu.

Türk veranschaulicht den Artenverlust mit Zahlen: Hat er mit einer Kollegin im Naturwaldreservat Rohrach in Vorarlberg Ende der 1990er-Jahre noch 126 baumbewohnende Flechtenarten nachgewiesen, fand das Team 2022 trotz intensiver Suche nur mehr eine einzige Großflechte und sieben Krustenflechten an den gleichen Standorten. Einen dramatischen Schwund konstatiert der Flechtenforscher auch in Oberösterreich, wo er seit den 1970er-Jahren regelmäßig für Erhebungen unterwegs ist. So hat er im Almseegebiet im Toten Gebirge 1975 noch 300 Arten baumbewohnender Flechten gefunden. Im Jahr 2022 ließen sich nur mehr 18 Arten nachweisen. „Die Lungenflechten sind alle verschwunden“, berichtet Türk. Von den bisher in Oberösterreich erfassten 1336 Flechtenarten gelten 40 Prozent als stark gefährdet.

»Flechten sind die Indikatoren von Belastungen.« Roman Türk, Universität Salzburg

Stickstoffliebende Arten – wie die Schüsselflechten (Xanthoria parietina) oder Schwielenflechten (Physcia-Arten) – können mit den geänderten Bedingungen besser umgehen und verdrängen säureliebende Arten. Gab es früher auf einem Baum oder einem Stein Flechten in allen Farben, überwiegen nun die gelben, stickstoffliebenden Arten. Auch Algen, die sich in Massen vermehren, verdrängen Flechten, die viele Funktionen im Ökosystem haben. Zudem spielen Mykorrhiza-Pilze bei der Nahrungsaufnahme von Bäumen aus dem Boden eine große Rolle. Fehlen diese Pilze, schwächt das langfristig das Immunsystem der Bäume – und macht sie anfälliger für Schädlinge wie Borkenkäfer. „Flechten sind die Indikatoren von Belastungen“, bringt es Türk auf den Punkt. Er fordert mehr Aufmerksamkeit für die oft übersehene Organismengruppe.