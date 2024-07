Österreichs Expeditionen in Eis und Schnee

Vor 150 Jahren entdeckte die Payer-Weyprecht-Expedition das Franz-Josef-Land. Seit damals sind österreichische Forschende im hohen Norden aktiv. Seit 2023 verfügt Österreich über eine Polarstation auf Grönland.

Es sind einige, durchaus bedeutende Mosaiksteine, die Österreich zur internationalen Arktisforschung beitragen kann. Die Österreicher vermessen zahlreiche Eisberge und Eiskappen Grönlands, die gemeinsam mit den Messstationen anderer Länder das Gesamtbild der Veränderungen der nördlichen Arktis ergeben. „Unsere besonderen Forschungen sind nicht auf das große Eisschild der Arktis gerichtet, sondern auf die kleineren Gletscher“, sagt Wolfgang Schöner vom Institut für Geographie und Raumforschung der Uni Graz, der Leiter des Austrian Polar Research Institute. Und von diesen kleineren Gletschern gibt es in dem 2,17 Millionen km2 großen Grönland Tausende.

Mit den Grönland betreffenden Messungen – Schöner spricht von der „bestmöglichen Datenmenge“ – wird die Zirkulation in der Atmosphäre und damit die Klimaveränderung erhoben. „Wir erleben immer wieder Überraschungen“, so Schöner, „etwa dass die Gletscherschmelze doch stärker ist, als bisher angenommen.“ An der Arktisforschung sind in Österreich etwa 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt, in erster Linie von den Universitäten Wien und Graz sowie der ­GeoSphere Austria (früher ZAMG). Wobei die Arktisforschung letztlich auch für Österreichs Witterungsbedingungen von Bedeutung ist. „Das Klima in der Arktis beeinflusst wiederum jenes in Europa und in der gesamten Welt“, sagt der Mikrobiologe Andreas Richter von der Uni Wien.