Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

„Fight, fight, fight“ statt Einigkeit: In seiner ersten Ansprache als neuerlicher republikanischer Präsidentschaftskandidat erzählte Donald Trump erstmals von den Schüssen auf ihn in Pennsylvania. Zur Stunde spricht Trump noch. Sein Auftritt sollte ihn als „weicheren“ Politiker zeigen. Unsere Korrespondentin, Elisabeth Postl, ist vor Ort und fängt uns die Rede ein. Inhaltlich hat sich bisher nichts geändert, schreibt sie. Trump gibt sich siegessicher und widmete sich hauptsächlich der Zuwanderung: „Es ist die größte Invasion in der Geschichte. Wir sind der Müllplatz der Welt.“ Mehr dazu.

Hätten die Sicherheitskräfte beinahe die Schüsse auf Trump verhindern können? Neue Erkenntnisse aus den Ermittlungen zum Attentat auf den Ex-US-Präsidenten erhöhen indes den Druck auf die Sicherheitskräfte. Bereits eine Stunde bevor der Schütze auf Trump feuerte, stuften örtliche Sicherheitsleute den Täter in der Menge als verdächtig ein - ein „junger Mann, der sich merkwürdig verhielt“. Mehr dazu.

Biden-Umfeld hält Rückzug laut Berichten für möglich: Auch der Druck auf Joe Biden wird größer. Nun zweifeln auch Barack Obama und Nancy Pelosi an seiner Präsidentschaftskandidatur. Medienberichten zufolge schließt der US-Präsident einen Rückzug aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit offenbar nun doch nicht mehr kategorisch aus. Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf mehrere Personen aus dem nahen Umfeld des Demokraten, der 81-Jährige scheine allmählich zu akzeptieren, dass er seinen Wahlkampf womöglich aufgeben müsse.

Ein Toter bei Explosion in Tel Aviv: In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist es in der Nacht auf Freitag zu einer schweren Explosion nahe einer Niederlassung der US-Botschaft gekommen. Ein Mensch ist dabei gestorben, acht Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache der Explosion ist zunächst nicht bekannt. Mehr dazu.

Wie man Anreize für Arbeitsverweigerung setzt: Falsch aufgestellte „Honigtöpfe“ – etwa in den Bereichen Steuern und Migration – bremsen die Wirtschaft, indem sie Anreize für weniger Arbeit setzen. Das wirkt in einer Phase der Wachstumsschwäche kontraproduktiv. Mehr dazu.

Ein Waffenverbot für ganz Wien? Ja doch, her damit! Der Vorstoß von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig könnte Wien sicherer machen und würde die Kontrollmöglichkeiten der Polizei ausbauen. Die Morgenglosse.

US-Komiker Bob Newhart gestorben: Grammy, Emmy, Golden Globe: Die Karriere von Bob Newhart war lang und preisgekrönt. Einem jüngeren Publikum wurde er durch die Serie „The Big Bang Theory“ bekannt. Nun ist der US-Comedian im Alter von 94 Jahren gestorben. Mehr dazu.